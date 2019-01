Cele mai bune carti de afaceri care i-au inspirat pe romani in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Avalansa de masuri fiscal-bugetare anuntate, cu un impact semnificativ asupra intregii economii este inacceptabila si, in acelasi timp, este simptomul unei fracturi intre guvernanti si agentii economici romani, considera liderul PMP Arges, Catalin Bulf. “Ce face acum actualul Guvern se numeste: teroare…

- Numarul companiilor cu actionari romani prezente in Slovacia a crescut in ultimii sase ani cu 120%, de la 620 in 2013 la 1.362 la finele lui 2018, arata datele firmei de consultanta Bisnode, informeaza publicatia Slovak Spectator, citata de Agerpres .

- Antreprenorii au inscris peste 14.000 de planuri de afaceri, pana miercuri, in aplicatia Start-Up Nation, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, intr-o conferinta de presa. “Avem pana acum peste 14.000 de planuri de afaceri deja in sistem si peste…

- „Oh, Ramona!”, rescrierea cinematografica a cartii lui Andrei Ciobanu pe care regizorul si scenaristul Cristina Jacob a ales-o pentru noul ei proiect de comedie, va debuta pe marele ecran pe data de 14 februarie 2019.

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie

- Inspaimantatoarea papușa Chucky din franciza cinematografica „Child’s Play” a fost creata pe baza unei povești reale cu adevarat infricoșatoare – cea a papușii Robert, care ar fi fost posedata.