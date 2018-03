Stiri pe aceeasi tema

- Numai in filme poti vedea asa ceva. In Capitala, in apropierea magazinului Megapolis o masina a inceput sa mearga singura. Cativa oameni au sarit urgent in ajutor. Din fericire, acestia au ajuns la timp automobilul si l-au oprit.

- Renee Zellweger este de nerecunoscut in prima fotografie data publicitatii de pe platourile de filmare ale peliculei ''Judy'', un film biografic despre Judy Garland aflat in faza de productie in Londra si programat sa fie lansat in a doua jumatate a anului. Actrita, castigatoarea unui…

- Actorul indian Irrfan Khan, care are o stralucita cariera atât la Hollywood, cât si la Bollywood, a anuntat ca sufera de o maladie rara, o tumoare neuroendocrina ce afecteaza sistemul hormonal al organismului, potrivit AFP.

- Contribuabilii persoane fizice și juridice mai pot plati prima tranșa a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018, fara penalizari, pana la 2 aprilie. Mai mult decat atat, cei care iși achita darile pe intreg anul pana la data menționata beneficiaza de o reducere de 10%. Cei care opteaza pentru…

- Din ultimele informații în accident au fost implicate doua mașini, una înmatriculata în județul Cluj, iar una în Hundeoara. Se pare ca una dintre mașini, care circula spre municipiului Dej, tractând o platforma cu un alt autovehicul, ar fi intrat în balans și s-a…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Plaja de la Capu Midia va fi luni, 12 martie, scena de desfasurare a secventelor de desant amfibiu si de lupta impotriva unor grupari paramilitare ostile, conform scenariului tactic al Exercitiului multinational Spring Storm 18, condus de Componenta Operationala a Fortelor Navale.Scenariul Potrivit…

- Fostul internațional brazilian Ronaldo Nazario de Lima considera ca atacantul lui Inter Milano Mauro Icardi nu ar trebui sa plece de la gruparea din Serie A. Intr-un interviu acordat publicației italiene Tuttomercatoweb, Ronaldo a comentat posibilul transfer al lui Icardi la Real Madrid. ...

- Tehnica s-a intalnit cu ideile SF la Salonul Auto de la Geneva, unde mai mulți producatori au prezentat concepte de mașini ale viitorului. Cei mai ingenioși s-au dovedit a fi cei de la Audi, care au creat impreuna cu Airbus primul taxi zburator.

- Pensionarii suceveni vor beneficia de abonamente de transport public la jumatate de pret de la 1 aprilie, dupa ce municipalitatea a avut un grad bun de incasare si poate acoperi aceste subventii, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. El a spus ca va propune alesilor locali…

- Ce ne așteapta luna aceasta in cinematografe? Filme de Oscar, comedii savuroase, acțiune intensa și drame cutremuratoare. Citeste tot materialul pe elle.ro Post-ul 8 filme pe care merita sa le vezi in martie la cinema apare prima data in Libertatea.ro .

- Autor: Petru ROMOȘAN Un tanar prieten, unul care conteaza mult pentru mine, ale carui opinii ma intereseaza realmente, imi spune direct, fara menajamente, stie, de altfel ca are usa deschisa : „Va citesc de ceva vreme, ma rog, aveti dreptate, lucrurile merg prost la noi, catastrofal, dar asta o stie…

- Lionel Messi nu ar trebui lasat sa joace in competițiile FIFA, a susțiut portughezul Carlos Queiroz, selecționerul Iranului, intr-un interviu acordat site-ului oficial al forului fotbalistic mondial. Carlos Queiroz nu poate uita nici acum meciul Argentina – Iran de la Cupa Mondiala din 2014 (1-0), decis…

- PRO TV sarbatoreste Premiile Oscar, care vor avea loc luni (5 martie), cu unele dintre cele mai asteptate si indragite filme care au primit celebra statueta! Vineri, sambata si duminica, PRO TV a pregatit filme de Oscar, dintre care trei in premiera.

- Primaria Iasi se pregateste sa achizitioneze, prin cumparare directa, „Servicii de transmisiuni in direct (streaming video), productie video si realizarea de filme de informare pentru municipiul Iasi". Este vorba inclusiv de transmiterea „live" a unor evenimente, precum conferintele de presa ale primarului…

- Un autoturism marca Porsche Panamera a fost sustras din fata locuintei proprietarului, de pe strada Dragoslavelor, municipiul Constanta. Proprietarul a anuntat imediat furtul.Masina a fost depistata si oprita pe bulevardul I.C.Bratianu de catre agentii de politie Mutalap Zafer si Nitu Alexandru. Suspectul…

- Pensionarii și asigurații din județul nostru care doresc sa beneficieze de tratamente balneare intr-una din stațiune baneoclimaterice din țara, iși pot pregati bagajele, deoarece primele astfel de bilete au fost repartizate de Casa Nationala de Pensii Publice catre Casa Judeteana…

- "Ieri am avut o intalnire cu vicepresedintele de la Universal Studios, care si-a exprimat dorinta sa inceapa sa faca productii cinematografice in Romania, ceea ce pentru noi ar fi un avantaj foarte mare. I-am spus ca din partea noastra este o deschidere totala pentru asta", a declarat Liviu Dragnea.El…

- Castigatorul este un barbat de 60 de ani care a ales intamplator numerele si care joaca de ani de zile, dar ocazional. El a ales trei variante simple, ultima fiind castigatoare. A povestit ca din luna decembrie a inceput sa joace frecvent, sperand ca va castiga in curand. Pe varianta care s-a dovedit…

- "Mi se intampla uneori. Este ceva legat de stres. Am patit asta si cand eram mai tanar. Lesin si cad. Imi pare rau doar pentru ca nu am invins. L-am asigurat pe doctoral Yener Ince ca sunt bine si ca pot continua. Inainte sa vin la Galatasaray am facut teste. Nu am nicio problema. Sa nu-si faca nimeni…

- Unsprezece filme de scurtmetraj au fost prezentate in deschiderea primei editii a Nordic Film Festival, joi seara, la Cinema Elvire Popesco, de la Institutul Cultural Francez din Bucuresti. In cadrul festivalului, care se va desfasura pana duminica la Cinema Elvire Popesco, publicul va avea posibilitatea…

- Consilierii vor lua in discutie un proiect de hotarare menit sa aduca modificari in regulamentul de transport local. In propunere se mentioneaza ca elevii, pensionarii si somerii pot circula gratuit pe o singura linie. Totodata, pretul abonamentului pe care cele trei categorii il vor plati pe viitor…

- La Festivalul International de Film de la Berlin, Romania participa la aproape toate sectiunile importante. La sectiunea principala a festivalului intram in competitie cu lungmetrajul „ Nu ma...

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Fostul lider mondial Simona Halep a dezvaluit, luni, ca isi propune sa mai joace tenis cel putin pana la 30 de ani si a precizat ca nu ar mai reveni pe teren daca ar da nastere unui copil, la un moment dat. "Patru-cinci ani voi mai juca sigur, dar cand o sa fac un copil, n-as mai vrea…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Miercuri, 7 februarie, este planificata prima ședința in vederea organizarii unui campionat destinat elevelor de gimnaziu. Asociația Județeana de Fotbal Maramureș (AJFMM) dorește lansarea unei noi competiții de fotbal feminin. Dupa ce sezonul 2016/2017 a adus prima ediție a Campionatului Județean de…

- Botnetul Hide ‘N Seek (De-a v-ati ascunselea), recent descoperit de specialistii Bitdefender, care sustrage fotografii sau filme personale, a ajuns sa controleze in numai trei saptamani aproape 50.000 de dispozitive, de la 12 dispozitive controlate in 10 ianuarie, anunta compania. HNS…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, le-a declarat jurnalistilor, la finalul audierilor din Parlament, ca el a fost o viata intreaga profesor de fluide si a subliniat importanta domeniului pe care il va gestiona ca ministru, aratand ca fara energie nu functioneaza nimic.

- Incepand cu luna curenta, peste 2.000 de pensionari vor primi mai mulți bani. Este vorba despre persoanele care au o pensie de peste 2.000 de lei pe luna, carora li se reține impozit pe venit pentru suma ce depașește cuantumul de 2.000 de lei. Potrivit directorului Casei Județene de Pensii Vaslui,…

- Pana pe 20 martie, tinerii pasionați de cinematografie se pot inscrie pentru participarea la cea de-a șasea editie a Festivalului Super, un eveniment realizat integral de adolescenti. Daca ai intre 14 și 19 ani și ești la liceu, trimite-ne filmul tau completand urmatorul formular de pe site-ul Super:…

- Lider in topul nominalizarilor anul acesta, cu 9 selectii, este filmul SF „Transformers: The Last Knight”, care a avut incasari de 605 milioane de dolari la nivel mondial. Lungmetrajele „Baywatch”, „The Emoji Movie”, „Fifty Shades Darker”, „The Mummy” și „Transformers XVII: The Last Knight” au fost…

- In iulie 1897, trei aventurieri suedezi, conduși de Salomon Andree, pleaca pentru a cuceri Polul Nord. O fac cu un balon cu aer cald, botezat ”Vulturul”. Imediat dupa plecare, ajung intr-o zona cu aer rece, cusaturile se rup, iar ei se prabușesc. Supraviețuiesc. Ucid urși polari, dar, la randul lor,…

- Fostul pugilist și actual ambasador al circuitului Superkombat, Florian "Big Nasty" Munteanu, a fost ales de Sylvester Stallone sa joace rolul principal in urmatoarea producție Creed, care va continua anul acesta seria Rocky. Conform unor surse, citate de presa de la Hollywood, romanul il va juca in…

- Evenimentul va avea loc luni, pe 15 ianuarie, de la ora 10.00, la sediul Centrul pentru persoane varstnice - Directia de Asistenta Comunitara Iasi, din Aleea Rozelor nr. 20. Evenimentul este organizat impreuna cu Asociatia „AFECT", Caminul pentru persoane varstnice „Sfintii Imparati Constantin si Elena"…

- Parte de gama Acer Predator de accesorii pentru gaming, noul ecran cu rata de refresh la 120Hz poate reda imagini cu rezolutie UHD 4K pe o diagonala de 65”. Mare cat un televizor, dar cu dotari specifice mai degraba monitoarelor pentru gaming, noul BFG Predator include suport pentru tehnologia NVIDIA…

- Pensionarii care fac filme documentare despre Pașcani au invațat abia in urma cu cinci ani sa lucreze pe calculator. O bibliotecara inimoasa ii coordoneaza și le face batranețea mai ușoara. Din incaperea tapetata cu carți mai lipsește doar cheseaua cu dulceața. O tava cu mandarine, o ciocolata bucațita…

- Administratia Trump este aproape de finalizarea unui nou plan prin care atasatii militari si diplomatii americani vor fi indemnati sa ajute in procesul de atragere de comenzi din strainatate pentru industria americana de armament, potrivit unor oficiali SUA citati in exclusivitate de agentia Reuters.

- Noapte agitata pentru politistii lugojeni care au fost nevoiti sa alerge nu mai putin de 15 kilometri pentru a pune mana pe un tanar. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Ion Luca Caragiale din Lugoj cand politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta. Individul…

- Pensionarii au dat buluc la imprumuturi pe 3 ianuarie, inca de la primele ore ale dimineții. Unii pentru a putea supraviețui, alții pentru a-și ajuta copiii sau nepoții. Imaginile sunt surprinse la CARP Omenia din București, dar la fel se intampla in Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din intreaga…

- Lungmetrajul fantasy "Frumoasa si Bestia/ Beauty and the Beast", in regia lui Bill Condon, se afla pe primul loc in box office-ul mondial din 2017, cu incasari de 1,263 de miliarde de dolari, din care 504 milioane de dolari au fost obtinute numai...