Stiri pe aceeasi tema

- Celulita este problema cu care se confrunta numeroase femei. Ea este cauzata de inflamatia tesutului subcutanat, care este provocata la randul ei de circulatia deficitara a sangelui. Iata cateva impachetari anticelulitice pe care le poti face si tu acasa si care promit efecte miraculoase.

- Cazurile de raceala sau chiar gripa s-au inmulțit ingrijorator in ultima perioada. Atunci cand nu este nevoie de intervenția medicilor sau de spitalizare, afecțiunile pot fi ameliorate sau chiar tratate apeland la remedii...

- Senzatie de greata, stare de moleseala, dureri de cap, somnolenta si stare de rau generala sunt doar cateva dintre simptomele dupa petrecerea de Revelion. Acestea sunt efectele unui consum excesiv de alcool, avertizeaza medicii nutritionisti. Chiar daca ai avut pare de o petrecere pe cinste, mahmureala…

- Amigdalele functioneaza ca niste paznici, care impiedica patrunderea bacteriilor si a virusilor in faringe. Daca acestea nu pot fi oprite, ele provoaca o inflamatie puternica, atat a amigdalelor, cat si a faringelui. In acest caz se poate vorbi de aparitia anginei. La primele simptome trebuie luate…

- Ilie Lazar, cel mai tanar semnatar al actului unirii din 1918, a fost aruncat de comunisti in temnita pentru ca nu le-a imbratisat doctrina. A murit cu durerea in suflet, dar cu credinta ca poporul acesta va scapa de regimul tiranic care i-a rapit libertatea, familia si tineretea.

- Din fericire, exista cateva remedii naturiste care te ajuta sa scapi de durerile de gat. Este imposibil sa nu ai macar unul in casa. Remediu 1 gat inflamat. Lamaie Unul dintre cele mai eficace remedii pentru durerile de gat este lamaia. Nu doar ca linisteste durerea, insa are si rol antiinflamator.…

- Motrenii au de suferit de pe urma razboaielor politice.Consilierii locali din Motru nu au votat proiectul inițiat de primarul Gigel Jianu care prevedea oferirea sumei de 5000 de lei drept recompensa pentru cei care ofera informații certe despre persoanele care abandoneaza cainii in oraș. Primarul Gigel…

- Suntem in plin sezon de raceli, alergii și gripa, iar posibilitatea ca in aceasta perioada sa ne imbolnavim este mai mare daca folosim mijloace de transport in comun. La fel de riscante sunt și locurile aglomerate. E important sa ne ...