- Serena Williams face din nou istorie, devenind prima atleta care a ajuns pe lista Forbes a celor mai bogate femei care au reușit pe cont propriu. Potrivit revistei Forbes, Serena, caștigatoare a 23 de Grand Slam-uri, a ajuns pe aceasta lista cu o avere estimata la 224 milioane dolari. Dar cea mai mare…

- Rihanna (31 de ani) a fost desemnata de revista Forbes cea mai bogata cantareata din lume, artista reusind sa stranga o avere impresionanta chiar daca nu a mai lansat un album de trei ani.

- Fondatorii companiei de jocuri Playrix Holding Ltd., fratii rusi Dmitri si Igor Bukham, au zilnic peste 30 de milioane de utilizatori atat din China, cat si din Statele Unite si vanzari anuale de 1,2 miliarde de dolari, transmite Bloomberg, scrie mediafax.ro.

- Judecatorii Curții Constituționale au stabilit, marți, ca initiativa legislativa de revizuire a Constitutiei, care apartine USR, denumita de partid initiativa „Fara penali in functii publice”, indeplinește condițiile constituționale. In acest context, inițiativa merge in Parlament și mai apoi ar putea…

- Sevilla și Alaves se infrunta in etapa cu numarul 30 din La Liga, intr-un derby pentru locurile de Liga Campionilor. Partida e programata joi, de la ora 20:30. liveTEXT » Sevilla - Alaves Sevilla - Alaves, live + toate statisticile AICI Echipele probabile Sevilla: Diaz Sanchez - J. ...

- "Populatia lumii, estimata la 7,7 miliarde in 2019, continua sa creasca, desi la o rata descrescatoare. Se preconizeaza ca va continua sa creasca ajungand la circa 9,7 miliarde in 2050 si va creste in continuare la aproximativ 11 miliarde pana la sfarsitul secolului", potrivit raportului ONU.…

- Presedinta si co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriana dupa Aeroflot, Natalia Fileva, si-a pierdut viata in accidentul aviatic de duminica, din apropierea orasului Frankfurt,...

- Trei persoane si-au pierdut viata dupa ce avionul în care se aflau s-a prabusit duminica pe un câmp în apropiere de orasul german Frankfurt. În avion s-ar fi aflat doi oameni de afaceri ruși.