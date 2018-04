Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Danielle Rose Collins, 24 de ani, semifinalista la Miami, a terminat intai facultatea, abia apoi a intrat in circuitul WTA. Danielle, locul 93 WTA, are un joc complet, cu toate loviturile, tarie mentala și logica pe teren. Visul frumos s-a incheiat in penultimul act de la Miami, in fața…

- Vreme de cateva luni, din martie pana in septembrie 1914, Romania a impus, cu concursul Marilor Puteri, un principe in Albania: nepotul reginei Elisabeta și al lui Carol I, Wilhelm de Wied. In contextul in care Albania se declarase independenta in noiembrie 1912, iar comunitațile de aromani se uitau…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat miercuri ca accepta lista de ministri propusa de premierul desemnat Peter Pellegrini, urmand sa numeasca joi guvernul condus de succesorul lui Robert Fico, transmit Reuters si AFP. Partidul Smer, de guvernamant, l-a desemnat pe Peter Pellegrini pentru a-i…

- Zapada, ca forma a apei, este o reprezentare a emotiilor. Zapada in vis poate indica o zona in fata de care ai sentimente de raceala, de care vrei sa te distantezi. Visele cu zapada pot aparea in momentele in care este epuizat din punct de vedere emotional si iti pot transmite mesajul ca ai nevoie…

- Soarta crunta pentru un tanar pitestean ce a murit pe drumurile din Germania. Casian lucra ca sofer pentru o firma de transport, iar zilele trecute plecase in cursa in Germania, numai ca oboseala si-a spus cuvantul. Impins de la spate de nevoia de a face bani si de a oferi un viitor mai frumos viitoarei…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Autor: Stelian ȚURLEA ”Viața mea de noapte pornește de la doua, pentru mine, adevaruri. Mai intai, ceea ce vezi, simți, ințelegi, pe scurt, traiești in vis/prin intermediul viselor este o experiența/in-speriența de consistența și insemnatate (aproape) egale cu ale experienței diurne, in stare de veghe.…

- Joi, 1 martie, a început Spring SuperBlog 2018, a 16-a ediție a celei mai longevive competiții de blogging din România. Lansat în 2008, proiectul este cunoscut în mediul online pentru temele provocatoare, premiile atractive, dar și pentru adrenalina ce creeaza dependența…

- Bianca Marciuc este o fosta actrita si vedeta TV, dar a renuntat la tot pentru a-si urma visul. Tanara este DJ pentru milionari din Dubai si sustine ca asta ii place cel mai mult sa faca. Este visul ei de cand avea 15 ani.

- Politistul Traian Berbeceanu, fost comisar-șef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba, a avut o reacție dura joi seara, dupa anuntul facut de ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la revocarea Laurei Codrutei Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale…

- ”Parafrazand vechiul cantec ”Trenule, masina mica!”, noi mehedintenii, cei care indraznim sa calatorim cu trenul in zilele de azi, am putea sa adaugam versuri noi, de genul: Trenule, masina mica Stai la Balota o clipa! Si uita-te -n stanga-n dreapta, Daca sina te primeste…

- Iata ce inseamna cand visezi aur. Afla care sunt mesajele ascunse in visul tau. Ce inseamna cand visezi aur: Simbolul bunastarii sau al lacomiei Aurul aparut in vis poate fi simbolul bunastarii si al averii materiale, insa, totodata, poate simboliza lacomia, tentatia.Aurul poate…

- Visul in care vezi sau vorbesti cu morti face referire asupra unor influente negative din partea unor persoane din cercurile de cunoscuti. Acest vis poate fi, de asemenea, o cale exprimare a sentimentelor fata de cei care au trecut in nefiinta.

- Dar la fel de des, multi oameni viseaza prieteni, apropiati sau chiar alte persoane cu care nu prea se inteleg, scrie ciao.ro. Cand visezi acelasi lucru sau aceeasi persoana foarte multe nopti la rand, specialistii considera ca ar fi vorba de vise recurente. Citeste si Cosmarurile zodiilor:…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5.

- Descopera ce spun astrele legat de numerele pe care trebuie sa le joci la loterie și despre modul in care ai cheltui banii daca ai caștiga! Ce numere sa joci la Loto in funcție de zodie-Berbec Cand vine vorba de bani,ai un talent nativ de a menține un echilibru intre a cheltui și a economisi. In plus,ești…

- Canyoning, via ferrata, alpinism, aventura. A doua zi de proiectii din cadrul galei „Expeditia – Chemare in necunoscut”, eveniment organizat de Clubul de Speologie Cristal impreuna cu Universitatea din Oradea și Agentia de Management al Destinatiei Bihor, a cuprins cinci expuneri, ultima…

- Sculptorul sucevean Toader Ignatescu expune, in prima zi de februarie, la Iași.In expoziția cu genericul „Visul unei nopți de iarna", care va fi vernisata joi, 1 februarie a.c. la ora 17.00, la Cercul Militar Iași, Toader Ignatescu, premiat in decembrie 2017 la Salonul Internațional de ...

- Ce ai visat in ultima vreme? Poate ar fi bine sa incepi sa iti notezi. Iti vine sa crezi sau nu, subconstientul lucreaza si poate spune o multime de lucruri despre personalitatea ta. La un studiu la care au participat peste 1000 de adulti americani, au fost analizate rutina somnului si visele…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, Potrivit Reuters, in

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania", anunta Agerpres."In contextul actual, in care…

- Jucatoarea echipei de handbal CSM Bucuresti, Isabelle Gullden, a declarat, joi, ca nu a luat inca o decizie in ceea ce priveste prelungirea contractului cu gruparea din Capitala scadent la finalul sezonului 2017-2018. "Nu stiu ce voi face deocamdata. Intr-adevar, contractul meu expira…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania". "In contextul actual, in care majoritatea…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care conduce și organizația județene a PSD Constanța iși arata “bucuria și respectul” pentru Viorica Dancila, numita prim ministru al Romaniei. Liderul PSD este “increzator” ca primul premier femeie din istoria Romaniei va conduce Guvernul cu responsabilitate.

- Sigur ai avut pana acum cel putin un moment in care ai fost enervat pana peste cap de pozele altora. Ei bine, ar trebui sa stii lucrurile care te fac sa fii insuportabil. Aplica sfaturile pentru a da lovitura pe Internet cu pozele pe care le postezi.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. (Detalii aici). In setul secund, cand conducea cu 1-0, Simona Halep a trecut prin momente dificile. Jucatoarea noastra a facut o alunecare, pentru a…

- Sobolanul reprezinta o varietate de lucruri din viata reala, totul depinzand de scenariul visului. Fiecare situatie este insotita de o emotie care iti ofera un indiciu care te ajuta sa o interpretezi in mod corespunzator. Ce inseamna cand visezi sobolani. Determinarea intelesului visului nu…

- Fostul premier Victor Ponta ii ureaza `La mulți ani` liderului ALDE, spunand ca Tariceanu este o persoana pe care o apreciaza și de la care a avut mereu de invațat.„Vreau sa ii transmit si public “La multi ani” si multa sanatate lui Calin Popescu Tariceanu cu ocazia zilei de nastere / o persoana…

- 1. Decizia solomonica Sa li se dea dreptate atat lui Carmen Dan cat și premierului Mihai Tudose. Pe de-o parte se poate invoca faptul ca ministrul Carmen Dan a procedat bine cand a cerut demisia șefului IGPR, Bogdan Despescu, mai ales ca opinia publica a cerut caderea unor capete importante.…

- Ministrul Carmen Dan nu vrea sa comenteze acuzatiile aduse ei de premier Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a refuzat sa comenteze acuzatiile pe cere i le-a adus de premierul Mihai Tudose. Ea a spus doar ca va da lamuriri cât de curând…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- HOROSCOP BERBECVisezi la o schimbare majora in viata ta, dar parca ti-e frica sa pornesti fara o analiza anterioara sau fara niste cunostinte solide in acest sens. Ai avea mare nevoie de un sfat de la cineva care a trecut prin situatii similare si te-ar putea indruma sau de la o persoana…

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Horoscop dragoste. BerbecTe eliberezi de cateva circumstante care te restrictionau. Obligatiile si responsabilitatile nu sunt chiar atat de stricte si poti acorda mai multa atentie vietii amoroase. TaurSimti putina competitie si pot aparea conflicte cu persoana iubita.…

- Ți s-a intamplat cu siguranța sa visezi ca a murit o persoana iubita, scrie realitatea.net.Daca visezi repetat ca moare aceeași persoana iubita, analizeaza-ți potențialele sentimente negative fața de persoana respectiva.

- Vasluianul arestat dupa ce si-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cutit era cunoscut in Romania ca o persoana violenta, acuzat, in repetate randuri de furturi, scandaluri sau violuri. (VEZI AICI: O romanca a fost ucisa pe o strada din Londra! Politistii britanici au arestat un barbat din Vaslui)