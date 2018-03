Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- O exorcizare se face cu multa credinta in Dumnezeu si cu tragere de inima! Stim din experienta marilor duhovnici ca este un lucru anevoios sa faci o rugaciune insotita de o postire ostenitoare. Deci, marii duhovnici au pornit la drumul acesta cu o pregatire serioasa, cu daruire, cu inima plina de o…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Natalia Intotero - vizita in regiunile istorice Cernauti si Transcapatia Cernauti. Foto: wikipedia.org Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a solicitat autoritatilor din Ucraina sa modifice articolul din Legea Educatiei care îngradeste dreptul comunitatii românesti…

- In semn de solidaritate cu primariile din republica Moldova, badacinenii a votat documentul prin care isi exprima dorinta de a sarbatori Anul Centenatului impreuna cu fratii de peste Prut.

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat adoptarea unei hotarari referitoare la Legea "Privind principiile politicii lingvistice de stat", numita, dupa autori, si legea "Kivalov-Kolesnicenko". Potrivit hotararii, aceasta lege, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie…

- Curtea Constitutionala de la Kiev a declarat miercuri drept neconstitutionala Legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat in Ucraina, numita si legea "Kivalov-Kolesnicenko", dupa autorii ei, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara…

- Deputatii au decis, miercuri, sa acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede ca Vinerea Mare e sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele…

- Ambasada britanica la Bucuresti, Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din UE (DExEU) si Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni o intalnire cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din UK, pentru a le oferi informatii despre drepturile pe care le vor avea dupa Brexit. Institutul Cultural…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut valoric cu 7% in 2017 pe segmentul bunurilor de folosinta curenta pentru consumul casnic, pe fondul majorarii preturilor si nu pe cel al cresterii volumelor cumparate asa cum s-a intamplat in 2016, arata un studiu al GfK. Produsele de ingrijire a…

- Romanii (9,3%) continua sa reprezinte anul acesta a doua cea mai importanta comunitate straina prezenta la Bruxelles, dupa francezi (15,2%) si marocani (9%), potrivit estimarilor Institutului din Bruxelles de Statistica si Analiza (IBSA) cu privire la anul 2018, relateaza Belga, conform news.ro.Romanii…

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- Chiar daca s-a retras momentan din circuit, din cauza unei accidentari, romanca va reveni pe primul loc, dupa turneul din Dubai. Actualul lider, Caroline Wozniacki, a fost eliminata din semifinalele la Doha asa ca va fi depasita de sportiva noastra.

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul din cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei, potrivit news.ro . ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce…

- Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia" a romanilor din regiunea Odesa a distribuit pe facebook cateva imagini cu manualele scrise in limba „moldoveneasca" pentru copii de clasa a 2-a.

- Vești bune pentru romanii care au lucrat cu acte in regula cel puțin un an in afara țarii. Aceștia pot ajunge sa primeasca pensii consistente, chiar daca se vor intoarce in tara. Cum este posibil? Daca au indeplinit condițiile de pensionare din țara in care au lucrat, pot solicita pensie de la statul…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar duminica se vor acorda cinci medalii de aur, la snowboard (slopestyle masculin), schi alpin (coborare masculin), schi fond (schiatlon masculin), sanie (simplu masculin) si biatlon (sprint masculin).…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Suspendarea de peste trei ani a fostului capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a fost redusa la opt luni de tribunalul ITF, dupa incidentele de la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, din luna aprilie 2017.Citeste si: ALERTA - Romanii cu credite sunt…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bebe Cotimanis (62 de ani) a fost vazut „calcand stramb”. Actorul a fost prins in tandreturi cu amanta tinerica. Cotimanis este casatorit de patru ani cu Florina Marcuta, make-up artist, cu care era intr-o relatie de 17 ani. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a uitat…

- * Vineri a fost Intampinarea Domnului (Stretenia sau Ziua Ursului); batranii zic ca daca e soare, iar ursul iesit din barlog se sperie de umbra lui si se baga inapoi, iarna va mai tine, dar daca sunt nori si ursul nu-si vede umbra, primavara e pe drum. Cica in aceeasi zi suferinzii de sperietura trebuie…

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Grupul Automobile Bavaria, cea mai mare retea de dealeriBMW din Europa Centrala si de Est, îsi consolideaza pozitiade lider în cadrul dealerilor BMW, înregistrând o cresteretotala de peste 15% unitati noi si rulate livrate în anul 2017, înRomânia, respectiv…

- Clubul Manchester City a facut o oferta de 68 de milioane de euro pentru transferul mijlocasului Riyad Mahrez de la Leicester City, informeaza L'Equipe. Oferta pentru Mahrez vine dupa ce Pep Guardiola a aflat ca nu va putea conta pe Leroy Sane in urmatoarele trei luni, in urma accidentarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonie de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur, nu aceasta este perfoamanta pe care o asteptau romanii. El a spus ca spera ca…

- Guvernul Romaniei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni fac un pas important in ceea ce privește educația elevilor de etnie romana din Ucraina.MRP va acorda intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in valoare de 200 de lei lunar. Bursele sunt acordate pentru elevii…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Un nou proces a început vineri la Freiburg, în Germania, împotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta în cazul unui muncitor agricol român decedat în urma insolatiei suferite în vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D.,…

- Propunerea pe care social-democratii o vad potrivita spre a prelua de la Andreea Pastarnac prerogativele de ministru pentru Romanii de Pretutindeni se numeste Natalia Elena Intotero si are 42 de ani. Nascuta la Brad, in Hunedoara, Natalia Intotero este absolventa Facultatii de Limba si Literatura Romana-…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii și profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse și stagii de specializare la universitațile din țara. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și are scopul de a promova și proteja dreptul romanilor de a studia in limba materna. Elevii de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana de a studia in…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- Romanii care nu au venituri din salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite, din acest an, contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017. De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, iar, incepand din 2016, aceasta data a devenit zi libera nelucratoare. "Mica Unire" s-a realizat cand Adunarea Electiva a Tarii Romanesti s-a pronuntat pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizand…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, astazi, ca Guvernul va adopta in curand un act normativ pentru prelungirea termenului de deunere a Declarației 600, pana la 31 martie și chiar se va merge „pana la eliminarea Declaratiei 600”. Romanii care au obținut anul trecut venituri din activitați independente…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in toata tara, dar si in Diaspora. Romanii s-au mobilizat pe Facebook, nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei, Codurilor Penale si Codului Fiscal. Protestele nu au fost lipsite incidente, un jandarm fiind filmat in timp ce lovea cu pumnul mai multi…

- Jandarmeria Romana a postat pe pagina de Facebook mesaje pentru manifestantii care ies sambata sa protesteze in orasele din Romania. Unul dintre ele este: „Salut! Sunt Alin si sunt aici pentru siguranta ta“.

- Romanii care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule (ianuarie 2007 – 30 iunie 2008), taxa pe poluare pentru autovehicule (1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012), taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (13 ianuarie 2012 – 14 martie 2013), timbrul…

- Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și Compania Naționala Aeroporturi București marcheaza Ziua Culturii Naționale printr-un spectacol organizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București…

- Deputatul PSD Cluj, Cristina Burciu, este preocupata de respectarea dreptului la invatamant in limba materna pentru romanii din strainatate, adresandu-se in acest sens ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, in cadrul unei interpelari parlamentare. Read More...