Cele mai bizare muzee din lume: de la mumii si capete sfartecate, la mancaruri dezgustatoare

- România anului 2018 se poate descrie ca un film SF, în care oamenii mor din cauza unor viruși pe care îi iau chiar din locurile unde ei cauta vindecarea. Cluj, pe locul trei în țara în ceea ce privește infecțiile din spitale Potrivit unui raport al Comisiei Europene,…

- 'Venom', primul film planificat din Universul Marvel al studioului Sony Pictures, si drama muzicala 'A Star is Born', cu Lady Gaga si Bradley Cooper, sunt principalele noutati ale acestui sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA, relateaza vineri EFE. 'Venom', in regia…

- De luni, autobuzele Trans Bus vor avea traseu și pe raza comuna Galbinași. Mijloacele de transport in comun vor circula din ora in ora, iar biletele vor putea fi achiziționate de la unul din cele opt puncte de vanzare amenajate pe raza comunei Galbinași. Capete ale liniei nr. 12 vor fi cartierul Micro…

- Ce a aparut prima data, gaina sau oul? Acest paradox dateaza de pe vremea filosofilor din Grecia antica si descrie problema cauzei si efectului. Acum, o echipa de fizicieni de la Universitatea Queensland din Australia si de la Institutul NEEL...

- Pe 10 septembrie, Trans Bus Buzau infiinteaza linia de autobuz numarul 12. Capete de linie vor fi cartierul Micro XIV si comuna Galbinasi. Consilierii judeteni au aprobat deja extinderea Trans Bus catre Galbinasi.

- Scriitorul Mihai Sora, unul dintre membrii grupului de initiativa al campaniei USR ”Fara penali in functii publice”, spune ca strangerea unui milion de semnaturi reprezinta dovada ca romanii se pot uni in jurul unor valori comune. El spune ca in Parlament va fi greu, ”stiut fiind ca balaurul are multe…

- In epoca preistorica, egiptenii foloseau imbalsamarea pentru a mumifica mortii cu mult mai inainte de epoca Faraonilor si intr-o zona geografica mai larga decat cea cunoscuta anterior, releva o noua cercetare publicata joi, scrie agerpres.ro.

- O multime de voievozi medievali ai romanilor au sfarsit, dupa numai cativa ani de domnie, in urma unor comploturi puse la cale de cei pe care ii considerau loiali. Unii dintre acestia au ramas in istorie mai cunoscuti pentru modul in care au sfarsit.