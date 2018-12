Serviciul de Ambulanța Județean Vaslui e folosit in mod abuziv de mulți dintre cei care suna la 112 doar ca sa-și rezolve fel de fel de probleme personale, fara nici o legatura cu activitatea instituției. In unele cazuri, apelurile false depașesc orice imaginație și ar starni rasul, daca nu ar fi de plans la gandul ca persoane cu reale probleme de sanatate pot muri fiindca ambulanțele sunt la „urgențe” care nu exista! Unul dintre aceste apeluri a fost al unei familii din localitatea Ferești, care a sunat și a anunțat ca o femeie gravida cu gemeni naște acasa și are nevoie urgenta de ambulanța.…