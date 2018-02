Cele mai atractive investitii imobiliare: In 2018, merita sa cumperi o casa pe care sa o transformi in birou

Stiri pe aceeasi tema

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- Potrivit unei analize realizate de catre Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidențial, cat și celui de business, și RE/MAX Grup de Lux, una dintre francizele RE/MAX Romania, apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum și casele care permit transformarea…

- Apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum si casele care permit transformarea lor in sedii de firme sau spatii comerciale sunt printre cele mai profitabile investitii imobiliare in 2018, potrivit unei analize realizate de catre Wizmo.ro si RE/MAX. “Piaţa de…

- Cele mai profitabile investitii in 2018 vor fi cele care se disting de normalul constructiilor clasice, fie apartamente mari (90 mp - 120 mp), fie apartamente mici (28 mp - 42 mp), in timp ce casele au devenit tot mai solicitate de catre investitori, fiind considerate investitii oportune, care ofera…

- Apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum si casele care permit transformarea lor in sedii de firme sau spatii comerciale sunt printre cele mai profitabile investitii imobiliare in 2018, potrivit unei analize realizate de catre platforma imobiliara Wizmo.ro si RE/MAX…

- Olandezii de la Takeaway.com au achizitionat Bgmenu, startup-ul ce opereaza pe piata de comenzi de mancare online si catering din Bulgaria si Romania, unde detin brandul Oliviera. 0 0 0 0 0 0

- Bicicletele de fitness se bucura de o popularitate din ce in ce mai mare in ultima perioada. Intelegem si de ce – sunt usor de folosit, iar avantajele lor sunt mai mult decat evidente. Dar alegerea celui mai potrivit model poate sa fie destul de dezarmanta. Piata este suprasaturata, asa ca este destul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca se doreste completarea escadrilei de F 16 cu inca patru avioane, iar in viitor se intentioneaza cumpararea a inca 36 de astfel de aeronave. Fifor spune ca, deocamdata, s-a intrebat in SUA daca exista posibilitatea acestei achizitii,…

- Propria mașina este un bun care necesita investiții de-a lungul timpului, astfel incat buna funcționare a acesteia sa nu fie perturbata. Deși pot parea relativ mari, aceste investiții trebuie sa fie facute in piese auto de calitate, care sa protejeze atat autovehiculul, cat și pe noi inșine.

- Consiliul Local al orașului Abrud este așteptat sa se intruneasca maine, 15 februarie 2018, in ședința publica ordinara. Aceasta se va desfașura incepand cu ora 13.00 in sala de ședințe „Avram Iancu” din cadrul Primariei Abrud, avand propuse urmatoarele proiecte pe ordinea de zi: PROIECT DE HOTARARE…

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Analiza realizata de IDC releva ca, in 2017, Google a livrat 3,9 milioane de smartphone-uri din seria Pixel. In analiza este inclusa atat prima versiune, lansata in 2016, cat si cea de-a doua, lansata anul trecut.

- In prima luna a acestui an, prețurile medii solicitate pentru apartamentele puse la vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa creasca. La aceasta concluzie a ajuns o analiza a site-ului Imobiliare.ro, primul și cel mai accesat portal specializat in imobiliare la nivel național.

- In urma cu patru ani, pe 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra in premiera in Top 10 WTA. Este singura care s-a mentinut fara intrerupere intre cele mai bune zece jucatoare ale lumii de atunci si pana acum.

- In afara placerii si a dorintei de a face bine societatii in care traieste, orice antreprenor porneste o afacere avand in minte cateva obiective destul de clare. Vorbim despre cresterea numarului de clienti, a valorii tranzactiilor pentru produsele sau serviciile pe care le ofera, precum si…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Unul dintre marile branduri iesene in confectii pregateste o mutare indrazneata pe piata, dupa ce in septembrie anul trecut anunta ca vinde terenurile si cladirile si ca isi muta productia la Vaslui. Iasitex, societatea detinuta de omul de afaceri Stefan Vuza prin intermediul SC A2 Impex SRL Ploiesti,…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare în anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata într-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Romania: Dacia isi mentine poziția de lider de piața, cu o cota de aproape 29%. Internațional: Vanzarile Dacia au crescut cu 12%, ajungand la aproape 612 000 unitați. Lansat in luna decembrie, noul Duster se anunta drept un succes al marcii in segmentul SUV. Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655…

- Cluj Napoca este primul oraș din Romania asupra caruia site-ul integrator de anunțuri imobiliare, imoradar24.ro, și-a indreptat Inteligența Artificiala pentru a „scana” și compara ofertele din piața. Cu ajutorul acesteia iți simplifici semnificativ cautarile pentru o casa. Fiind primul din Romania care…

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendinta de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populatiei. Cele mai riscante piete imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia si Norvegia, arata intr-o analiza Christopher Dembik analistul macro…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Suntem deja departe de criza economica si financiara care a afectat toate sectoarele de afaceri in jurul anilor 2008 – 2010. Acum, cele mai multe domenii tresalta in mod pozitiv, anuntand din nou cresteri dupa cresteri, in fiecare perioada de raportare. Evident, cele mai castigate sunt corporatiile,…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Piata imobiliara din Campulung Moldovenesc e zguduita de o oferta fara precedent! Un barbat isi vinde casa pe Biblii. Proprietarul spune ca nu-l mai intereseaza lucrurile materiale, ci traieste doar pentru partea spirituala a vietii. Iar daca reuseste tranzactia, va pleca misionar in Africa. Desigur,…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania, care identifica cele mai mari 15 tranzactii care au avut loc anul trecut la noi in tara.

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- ♦ In cursa pentru preluarea producatorului sucevean de inghetata s-au inscris mai multi investitori strategici si financiari, insa Abris Capital a ramas la masa negocierilor in runda finala, potrivit surselor ZF. Betty Ice este al doilea jucator de pe piata de 200 mil. euro a inghetatei, cu o cota de…

- Noul val de proteste in strada (dar și in Parlament) nu se bucura de sprijinul popular pe care l-am fi așteptat luand in considerare amploarea manifestațiilor din februarie. Personal nu aquiesez la cifra de 600 000 de oameni in strada pentru acel moment dar cel 300 000 este relativ plauzibil. Prin…

- Cum arata cel mai frumos balcon iarna. Bucureșteanul care il deține s-a pregatit de sarbatoare cu beculețe și globuri. A investit premiul de 5.000 de lei primit de la Primarie tot in balcon: „In primavara, o sa vedeți!” In blocurile „mandria comunismului” de pe Bulevardul Unirii, un balcon iți sare…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Unicredit Bank a asigurat partea de consultanta financiara pentru fondul de investitii J.C. Flowers in achizitia Piraeus Bank Romania, banca numarul 13 pe piata cu o cota de 1,6% la finalul anului 2016. Echipa de consultanta a Unicredit a fost condusa de Alin Pop, seful departamentului…

- Dr.Max cea mai mare retea de farmacii din Europa Centrala devine principalul operator farmaceutic de pe piata romaneasca si unul dintre primele 4 lanturi de farmacii din Europa, potrivit unui comunicat al companiei. "A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achizitia grupului va aduce un aport semnificativ…

- ​Uber este o aplicatie de transport, si nu nu una digitala, a spus CJUE in decizia de miercuri care loveste in uriasa companie americana evaluata la peste 60 miliarde dolari. Care vor fi consecintele? Este clar ca Uber nu va disparea din Europa si, pe termen scurt, clientii nu vor simti vreo diferenta.…

- JLL anunta ca a reprezentat compania Elbit Imaging in procesul de vanzare a complexului hotelier Radisson din Bucuresti, catre un joint-venture format din doua fonduri de investitii internationale. Din punct de vedere al valorii, de 169,2 milioane de euro, vanzarea reprezinta cea mai mare tranzactie…

- Randamentele inregistrate de titlurile de stat au inregistrat o usoara scadere in luna decembrie, mai ales pe scadentele de un an si 10 ani, cu 18 puncte, respectiv 16 puncte procentuale, arata o analiza a Unicredit Bank. Cererea pe piata locala se mentine inegala, doar trei licitatii de…

- Comisia Europeana a lansat o investigație aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- Wizmo.ro, platforma de anunțuri imobiliare, anunța integrarea cu soluțiile CRM ImobManager și Immoflux, proces in urma caruia toate cele peste 600 de agentii imobiliare care utilizeaza aceste platforme software isi pot lista anunturile pe Wizmo.ro in mod automat. In perioada urmatoare, compania iși…

- Anul 2017 este unul record pentru piata auto de masini second hand, înregistrându-se aproape o jumatate de milion de tranzactii, volum care însa ascunde si foarte multe capcane, mai ales pentru cei ce cred ca înca exista “chilipiruri” în piata auto locala.…

- In orasele mari ale tarii, precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, unde pretul solicitat pentru locuintele noi a crescut constant in ultimul an, apetitul cumparatorilor s-a diminuat serios ca urmare a cresterii intr-un termen foarte scurt a indicelui ROBOR, precum si a instabilitatii cursului…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a finalizat emisiunea de actiuni ordinare in valoare de 330 milioane de euro, lansate pe 14 noiembrie, veniturile obtinute in urma plasamentului urmand sa fie folosite de companie pentru proiecte de investitii in Polonia si in Romania. Un numar…

- In Bucuresti, gradul mediu de ocupare a hotelurilor a ajuns la 74%. Datele recente privind vanzarea com­ple­xului hotelier Radisson din Capitala de catre Elbit Imaging, contra sumei de 169,2 mil. euro, reprezinta un semnal pozitiv in piata si pune Romania sub lumina reflectoarelor, in­cu­rajand…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Fiecare dintre noi este pus in fiecare zi in situatia de a alege dintre sute de produse si servicii pe acelea care ni se potrivesc cel mai bine, iar alegerile nu sunt intotdeauna simple. Desi analiza comportamentului consumatorului este extrem de interesanta, mai ales in contextul economic actual,…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…