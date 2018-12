Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de cipuri Qualcomm a castigat joi, in Germania un al doilea litigiu cu Apple, intr-un conflict la nivel global referitor la dreptul asupra brevetelor, iar producatorul de iPhone-uri a anuntat ca va retrage de pe piata germana unele modele mai vechi

- iPhone XS, alaturi de fratele sau mai mare iPhone XS Max, este cel mai dorit smartphone in momentul de fata. Desi exista modele care aduc un raport pret / specificatii mai bun, iPhone XS ramane in fruntea listei de dorinte pentru multi dintre cei care cauta sa-si cumpere un nou smartphone in perioada…

- Din dorinta de a deveni posesori ai unui smartphone cat mai performant, uitam de faptul ca acesta are nevoie de o protectie corespunzatoare pentru a putea fi functional o perioada cat mai indelungata de timp. Aceasta este una dintre cauzele pentru care nu ne putem bucura prea mult timp de telefoanele…

- Pana acum, Apple parea ca reuseste sa compenseze destul de bine vanzarile scazute de iPhone-uri cu preturile mai mari, reusind sa aduca mai multi bani in conturile companiei, chiar daca misca mai putine unitati. Totusi, noile modele iPhone XR si iPhone XS nu par sa atinga proiectiile de vanzari pe care…

- Samsung a prezentat, în urma cu câteva zile, primul smartphone cu ecran pliabil, tehnologie ce poarta numele de Infinity Flex Display.Potrivit unui raport prezentat de agenția de presa Yonhap, telefonul va fi lansat pe piața cu denumirea Galaxy F. Prețul de vânzare…

- Telefonul pliabil de la Samsung a atras multe priviri, chiar daca nu a fost primul de acest gen prezentat oficial. Producatorul chinez Royole a venit cu un dispozitiv numit FlexPai, cu o saptamana inainte, insa prototipul prezentat de sud coreeni arata mult mai bine pus la punct. Se pare ca proiectul…

- Primul smartphone echipat cu un ecran pliabil a fost lansat ieri seara, insa toata lumea asteapta in continuare produsul Samsung pentru acesta noua categorie de dispozitive. In timp ce compania nu este tocmai gata sa anunte in mod oficial un astfel de dispozitiv, acesta fiind inca in dezvoltare, Lee…

- Asteptate pentru debutul oficial in viitorul apropiat, telefoanele mobile cu carcasa flexibila si ecran pliabil sunt de ceva timp prezente in laboratoarele de testare ale marilor producatori smartphone, insa niciunul nu pare sa se grabeasca in a lua initiativa. Judecand dupa defectul vizibil la marginea…