Cele mai așteptate seriale care revin cu noi sezoane în 2019 Pentru fanii serialelor, 2019 se anunța a fi un an grozav. Mai multe show-uri de succes se intorc cu noi sezoane anul acesta, unele dintre ele indelung așteptate. Iata cateva dintre producțiile care ne-au ținut cu sufletul la gura in anii trecuți! Seriale 2019. Ce nu ar trebui sa ratezi Premiera anului. Ultimul sezon Game of Thrones / Urzeala tronurilor Daca nu știi deja, 14 aprilie este data oficiala la care va incepe ultimul sezon al serialului „ Game of Thrones„ / Urzeala tronurilor. Sezonul al 8-lea va avea doar 6 episoade, dupa cum au anunțat deja producatorii, iar o buna parte din ele vor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al optulea și ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va avea premiera pe micile ecrane pe 14 aprilie, a anunțat producatorul seriei de succes, postul HBO, potrivit variety.com.Anunțul a fost facut la finalul unui clip de promovare pentru serial, intitulat "Crypts…

- Al optulea si ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va avea premiera pe micile ecrane pe 14 aprilie, a anuntat producatorul seriei de succes, postul HBO, potrivit variety.com.

- Al optulea și ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va avea premiera pe micile ecrane pe 14 aprilie, a anunțat producatorul seriei de succes, postul HBO, potrivit variety.com, scrie Mediafax.Anunțul a fost facut la finalul unui clip de promovare pentru serial,…

- GAME OF THRONES SEZONUL OPT. Gwendoline Christie, actrița care interpreteaza rolul lui Brienne of Tarth, a vorbit despre finalul serialului și a bagat spaima in fani: "O sa aveți nevoie de TERAPIE!". GAME OF THRONES SEZONUL OPT. Conform The Independent, cand a fost intrebata daca un personaj…

- Canalul HBO a facut public primul teaser al sezonului final al serialului "Urzeala tronurilor". Premiera acestuia va avea loc in aprilie 2019. In clipul oficial numit "Piatra Dragonului", gheața și flacara se mișca una spre cealalta pe harta Westeros.

- Prima reclama din lume conceputa exclusiv prin intermediul inteligentei artificiale a fost filmata de britanicul Kevin Macdonald, regizorul celebru pentru lungmetrajul "Ultimul rege al Scotiei/ The Last King of Scotland" si care a semnat pelicula premiata cu Oscar "One Day in September".

- La concertele pe care le susține zilele acestea la Sala Palatului, Delia va canta in premiera noua ei piesa, Acadele, la al carei videoclip s-a folosit o jumatate de tona de zahar. Acadelia concertul pe care delia il va susține timp de trei zile, 14-15-16 noiembrie, la Sala Palatului. La spectacolele…

- Dupa aproape 30 de ani de regim democratic, o parte dintre producatorii BIO din comuna Letca s-au intalnit in prima expozitie cu vanzare de profil. Initiativa apartine Primariei si Centrului de Informare si Promovare Turistica iar scopul este acela de a scoate din anonimat potentialul bucatelor din…