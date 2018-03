Cele mai asteptate nunti de vedete ale anului

Stiri pe aceeasi tema

- Cameron Diaz s-a retras din actorie. Este una dintre marile doamne ale Holywoodului, jucand in filme primite bine de critici, precum Ingerii lui Charlie, Shrek și Este ceva cu Mary, dar Cameron Diaz s-a retras din actorie pentru a se concentra pe viața de familie. Faimoasa actrița, in vasta de 45 de…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in Biserica anglicana, intr-o ceremonie secreta, la care au asistat logodnicul ei si cativa membri ai familiei acestuia, potrivit people.com.

- Studiourile Warner Bros reediteaza producția ”TOMB RAIDER – Lara Croft”, dupa 17 ani, iar in prim plan este de data asta Alicia Vikander. Actrița suedeza o inlocuiește pe Angelina Jolie, cea care a intruchipat-o pe Lara Croft in primelor doua producții ale seriei bazata pe jocul video TOMB RAIDER. Alicia…

- Explozie de culoare, așa s-ar putea descrie defilarea de ținute pe covorul roșu la cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar, care s-a desfașurat azi-noapte, la Los Angeles. Fetele de aur ale Hollywood-ului au stralucit la propriu in ținute spectaculoase. Culori vii, rochii indraznețe și decolteuri – vedetele…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – ce face superba Halle Berry ca sa arate de 32 de ani, cand, de fapt, are 52! Pentru frumoasa actrița de culoare, care și-a trecut și un Oscar la palmares, timpul pare sa se fi oprit in loc. Nici cel mai mare cârcotaș nu are cum sa îi dea vârsta…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Roger Federer (36 de ani) a fost recompensat marți seara de Academia Laureus cu doua premii pentru evoluția sa din 2017. Gala Laureus este printre puținele evenimente care ii pune pe sportivi la patru ace și ii face sa se simta pentru o seara ca actorii de la Hollywood. Covor roșu, recompense in forma…

- De un lucru nu se duce lipsa la Hollywood, creativitate. Din pacate, in unele cazuri, ar fi fost mai bine daca celebritațile ar fi mers pe rețete sigure. Cel puțin in materie de nume pentru copiii lor.

- LG prezinta noile modele din populara gama de monitoare cu tehnologie Nano IPS, care duc capabilitațile de reproducere a culorilor la un nou nivel. Ca raspuns la feedbackul oferit de clienți, LG a adaugat suport pentru HDR600 cu o paleta dinamica de luminozitate maxima mai ridicata și noi opțiuni…

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Accident grav in Grigorescu. O tanara a ajuns la spital La data de 13 februarie, la intersectia strazilor Iancu de Hunedoara si Alexandru Vlahuta, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea grava a unei persoane. Conform primelor verificari, o tânara, de 25 de…

- Ellen DeGeneres si-a serbat ziua de nastere. Iata ce mari vedete au venit la party! Ellen DeGeneres, probabil cea mai faimoasa prezentatoare TV a momentului, a implinit 60 de ani la sfarsitul lunii ianuarie si a organizat in weekend o petrecere la care au participat nume cunoscute de la Hollywood. Printre…

- FOTO | Detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Ce vor face cei doi imediat dupa ceremonie. Cum arata sala de receptie Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit in noiembrie anul trecut la Paris, relateaza EFE. Actrita…

- Meghan Markle a devenit una dintre cele mai populare femei de pe planeta, in momentul in care și-a anunțat logodna cu prințul Harry. Actrița a fost laudata pentru frumusețea și pentru naturalețea ei, așa ca a devenit sursa de inspirație pentru foarte multe femei care sunt prietene cu bisturiul. Acestea…

- Timp de 11 ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au fost cuplul perfect si invidiat de toata lumbea buna de la Hollywood. In 2016, insa, Brangelina s-a destramat brusc si au ramas multe semne de intrebare cu privire la motivul divortului. Pentru ca Jolie este foarte discreta cu viata privata, lumea a putut…

- Sunt putini oameni care sunt obsedati de anumite vedete de la Hollywood, mai ales de Brad Pitt. Actorul de 53 de ani a fost admirat de oamenii din toata lumea pentru aspectul sau fizic extraordinar.

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare la Berlin au mai inregistrat un pas decisiv. Conservatorii Angelei Merkel și social-democrații au ajuns la un acord in chestiunea reintregirii familiilor de refugiați.

- Gala premiilor Grammy este cu siguranța una dintre cele mai așteptate seri ale anului pentru vedetele din industria muzicala. Pe langa anunțarea premiilor pentru cei mai buni artiști ai anului, cele mai așteptate momente sunt aparițiile spectaculoase de pe covorul roșu. Unele vedete reușesc sa faca…

- Coperta pregatita de revista americana Vanity Fair pentru editia anuala dedicata Hollywood-ului a starnit zambete si glume pe retelele de socializare. Motivul este neatentia editorilor de imagine care au lasat cam multe maini si picioare in cadru.

- Umbla vorba prin Palat ca Meghan Markle și-a ales deja rochia pe care o va purta in mult-așteptata zi de 19 mai 2018. Iar alaturi i-a stat o persoana foarte draga, pe care a contat și cand a fost vorba de alesul ținutelor purtate pana acum in public, la indatoririle regale. Meghan și-a ales rochia de…

- Gerard Butler, faimosul actor de la Hollywood, a declarat in urma unei provocari primite intr-o emisiune televizata ca Jennifer Aniston saruta mai bine decat Angelina Jolie. Butler a jucat impreuna cu ambele actrițe

- Nu ai cum sa nu te miri! Tu știai ca aceste vedete seamana atat de mult intre ele? Exista cateva celebritați ale Hollywood-ului care seamana ca doua picaturi de apa. Ar putea sa faca schimb, din cand in cand, atunci cand nu au chef sa se prezinte, de pilda, la filmari.

- - Peste 500 de locuri noi de munca la Ungheni. Inca trei intreprinderi! - Primul cetațean de onoare al satului Bravicea. A meritat titlul din plin - Amețiți de atatea sarbatori - Ungheneni de top. Despre ei vorbește o lume-ntreaga - La Strasbourg. S-au remarcat, au fost aplaudați - Fetițe vaccinate…

- “Daca dai 75.000 de dolari pe o rochie, poti sa dai 75.000 de dolari si pentru tata”. Asa ii da peste nas Samantha Grant, de 52 de ani, surorii ei, Meghan Markle. Sora vitrega a actritei Meghan Markle (36 de ani) a reactionat prima oara dupa ce logodnicul acesteia, printul Harry, a spus ca familia regala…

- Anul trecut, in luna septembrie, declara in timpul unui interviu din cadrul Festivalul de Film de la Toronto ca e ceva ce nu va mai face niciodata de acum incolo in ceea ce-i privește activitatea cinematografica. Atunci actorul, un colos la Hollywood, marturisea ca nu mai are de gand sa joace in vreun…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, potrivit News.ro.

- Peggy Cummins, actrița irlandeza celebra pentru rolul ei din filmul noir american Gun Crazy, s-a stins din viața pe 29 decembrie 2017, la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral.

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va aduce duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, in fata telespectatorilor, masti de basm, eroi de cinema si romani celebri, la Revelionul Starurilor 2018!

- Prințul Harry a refuzat sa participe la vanatoarea tradiționala de Craciun, din dragoste pentru Meghan Markle. Actrița americana este o aparatoarea ferventa a cauzei animalelor, iar logodnicul ei nu a vrut sa o raneasca, relateaza presa britanica. Meghan Markle și-a petrecut primul Craciun alaturi de…

- Miercuri, Jenna Dewan Tatum le-a facut o vizita celor de la magazinul de animale ”Bark N Bitches”, din Los Angeles, care funcționeaza și ca adapost pentru animale. Dupa cateva ore de joaca cu patrupezii, soția lui Chaning Tatum, imbracata in Craciunița, a lansat o rugaminte catre toți iubitorii de animale.…

- Adrien Brody: “Am venit in Romania pentru Alexandra Dinu si am vrut sa va ofer o premiera de Hollywood” Venirea lui Adrien Brody in Romania reprezinta o premiera absoluta, fiind pentru prima data cand un laureat cu Premiul Oscar se afla in tara noastra la premiera propriului film. “Alexandra este minunata.…

- Fiecare aparitie publica se transfoma intr-un spectacol pentru paparazzi. Cand nu se afla in studioul de inregistrati sau pe scena, Madison Beer se distreaza ca orice tanar de 18 ani, in compania celor mai buni prieteni.