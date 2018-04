Stiri pe aceeasi tema

- In aprilie 2017, luna in care a fost sarbatorit Paștele, 662 de zboruri au inregistrat intarzieri și anulari din si spre aeroporturile din Romania, afectand aproximativ 73.000 de pasageri. Cele mai multe intarzieri au fost inregistrate pe Aeroportul Otopeni din Capitala, in special pe cursele spre Istanbul,…

- Multi dintre românii din strainatate se întorc în România în aceasta perioada, pentru a sarbatori Pastele alaturi de familiile si prietenii lor. O mare parte dintre acestia aduc cu ei si noii prieteni sau familiile formate în tarile de adoptie, pentru a petrece…

- Romanii consuma 60 de milioane de oua de Paști, iar vopsirea lor necesita intreaga producție fotovoltaica a Romaniei pe trei zile, conform informațiilor transmise de catre furnizorul de energie E.ON. ”Potrivit datelor Institutului National de Statistica, un roman consuma, in medie, circa 267 de oua…

- Diferenta fata de o zi obisnuita este ca acum jumatate din curse sunt afectate de o defectiune tehnica suferita de Eurocontrol, centrul care coordoneaza planurile de zbor pentru orice aeronava care cere culoar de zbor peste continentul nostru. Datele de zbor pentru aproape 30.000 de avioane s-au pierdut…

- Traficul aerian din Europa este perturbat de o defectiune la sistemul Eurocontrol, potrivit unui anunt facut de agentia europeana pentru siguranta traficului aerian. Jumatate din cursele aeriene vor fui afectate de intarzieri, iar 10% vor fi anulate.

- Traficul aerian din Europa este perturbat de o defectiune la sistemul Eurocontrol, potrivit unui anunt facut de agentia europeana pentru siguranta traficului aerian. Jumatate din cursele aeriene vor fui afectate de intarzieri, iar 10% vor fi anulate.

- Romania se afla pe locul al patrulea in Europa Centrala si de Est la anularea sau intarzierea zborurilor, arata un studiu companiei Flight Refund. Anul trecut in Romania s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la circumstante neplacute pentru pasageri, din totalul de 203.403 zboruri comerciale.

- ZILE LIBERE. Costurile salariale ar urma sa fie suportate de la bugetul de stat, scrie a1.ro. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an. Citeste si ZILE LIBERE 2018: S-a modificat Codul Muncii, liberele nu pot sa se suprapuna cu sarbatorile legale si concediul de odihna "Pe…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- Traficul aerian pe principalul aeroport ce deserveste Capitala, cel de la Otopeni, se desfasoara, vineri, in conditii de iarna. Ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, care au cauzat probleme nu doar la nivelul circulatiei rutiere si feroviare, au fost situatii in care aeronavele care au plecat…

- Din cauza conditiilor meteo au fost anulate 12 curse operate de trei companii, pe relatiile Treviso, Istanbul, Cluj, Chisinau, Pisa si Stockholm, anunta Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis vineri. „Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti…

- Opt curse operate de doua companii low cost pe relatiile Treviso, Pisa si Stockholm, respectiv Istanbul, au fost anulate vineri din cauza conditiilor meteo, iar operatorul national aerian a anulat patru zboruri, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Vremea rea da planurile peste cap ale tuturor. Mai multe zboruri au intarzieri și 41 de trenuri au fost anulate vineri dimineața. In Sudul țarii se circula foarte greu. Un tronson din autostrada A2 a fost inchis.

- Nicio cursa aeriana nu este anulata pe aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, dar in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de doua ore, potrivit datelor afisate de site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora…

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre…

- Traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in Capitala, nefiind curse anulate. Unele aeronave pot avea intarzieri mai mari de 50 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, au anuntat reprezentantii Aeroporturi Bucuresti.Potrivit…

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, scrie News.ro.

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Mai multe trenuri inregistreaza in prezent intarzieri in Gara de Nord din Capitala, unele si de cateva ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul companiei de stat CFR Calatori, scrie news.ro.Astfel, trenul InterRegio (IR) 347, care vine de la Viena, inregistra o intarziere de 400 de minute…

- Comisia Europeana critica traseul stabilit in proiect, de ce punctul de plecare nu este la statia Piata Victoriei si s-a ales ruta ocolitoare de la statia existenta 1 Mai, ce trece pe la Romexpo. De altfel, traseul ales pentru linia de metrou ce va lega Bucurestiul de Otopeni a ridicat un mare semn…

- Aproximativ 85% dintre cetatenii Uniunii Europeane (UE) nu isi cunosc drepturile ca pasageri ai liniilor aeriene si pierd peste 5 miliarde de euro in fiecare an pentru ca nu cer despabugiri pentru zborurile intarziate, anulate sau suprarezervate, potrivit unui studiu efectuat de AirHelp, lider mondial…

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53% dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44% dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66% dintre pasagerii…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Ceața densa ce a pus stapanire pe Moldova și da batai de cap mai multor zboruri. Dupa ce aseara un aviaon pe cursa Paris-Chișinau a fost nevoit sa faca numeroase cercuri pana a ateriza, o alta cursa a fost anulata.

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra . La fel ca mulți artiști din Romania, cantareața ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. Invitata la “Interviurile Libertatea”, AMI ne-a dezvaluit cum Andra și tatal ei i-au…

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Pentru data de 27 februarie 2018 in contextul condițiilor meteo nefavorabile, a fost decisa anularea a aproximativ 3% din cele ~1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii intervențiilor cu utilaje și pluguri de zapada și…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Traficul aerian din Romania a crescut cu un sfert anul trecut si a depasit 20 de milioane de pasageri. Insa, in acelasi timp, se inmultesc si zborurile cu probleme, intarziate sau anulate. Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri,…

- Despagubirile pe care le puteau obtine pasagerii in cazul intarzierii de peste trei ore ale avioanelor sau anularii curselor, daca le-ar fi solicitat, cumuleaza 12 milioane de euro pe anul 2017, arata un studiu publicat marti de compania AirHelp, specializata in obtinerea de compensatii.

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Din cauza numarului mare de intarzieri și/sau anulari, Turcia a fost destinația cea mai problematica pentru pasagerii romani in 2017. Cele mai multe zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate sunt pe ruta București-Istanbul (Ataturk Airport), mai exact anul trecut 621 de zboruri au inregistrat…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Andreea Pastirnac a fost numita consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Dancila. Ea a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și numita in noua poziție in cadrul Guvernului, scrie Agerpres . Decizia de numire a Andreei Pastirnac in funcția de…

- Tudor Chirila vorbește intr-un text publicat pe blogul sau despre incederea la romani. Tudor Chirila este unul dintre artiștii care iși exprima foarte clar opiniile politice, fiind prezent la toate protestele care au avut loc in Capitala. Binecunoscutul actor și solist al trupei Vama, care a ajuns in…

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Numarul pacienților romani in spitalele și clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 și 2017, atrași fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generație, de specialiști bine pregatiți și cu experiența, dar și de condițiile excelente din spitale In fiecare an, peste 40 de milioane…

- Tarom a lansat promotia „Saptamana preturilor indragostite”, o saptamana cu tarife speciale, incepand de la 99 euro, cu destinatii numeroase, printre care Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Roma, Salonic si Tel Aviv.

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- AirHelp, cea mai mare companie din lume specializata in drepturile pasagerilor si in obtinerea de compensatii pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate, lanseaza prima aplicatie prin care pasagerii pot verifica daca au dreptul sa primeasca compensatii pentru zborurile intarziate, anulate…

- Poza virala a protestului din 20 ianuarie. Mitingul nu a fost, insa, lipsit de incidente. A fost confiscat un pistol cu bile, iar protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii și au blocat strada, la Piața Universitații. Mai mult, calatorii de la metrou au fost percheziționați, iar mai tarziu jandarmii…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Romanii calatoresc tot mai mult cu avionul. O arata datele record din 2017. Numai prin aeroporturile din Capitala au trecut anul trecut, peste 12 milioane de pasageri, iar 2018 se anunta cel putin la fel de intens. În aceste condiţii, cele mai importante companii aeriane au anunţat zboruri…

- Patru curse aeriene au fost perturbate in aceasta dimineața din cauza ceței dense. Cursa Chișinau - Istanbul și Istanbul - Chișinau au fost anulate, iar zborurile Chișinau - Moscova tur-retur inregistreaza intarzieri la decolare și aterizare.