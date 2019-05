Cele doua zile care au schimbat complet scena politica romaneasca. Ce urmeaza dupa era Dragnea?

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat ieri, la mitingul de la Targoviste, pe Klaus Iohannis, afirmand ca este „cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca”, potrivit Mediafax. „L-am auzit pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca, mut care a inceput sa faca galagie. Credeti…

- „Am auzit pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca, care a inceput sa faca galagie. Credeti ca are ceva de spus, credeti ca are vreun proiect pentru tara? Credeti ca are vreun gand bun pentru Romania? El si ai lui fac galagie pentru a acoperi sunetul cresterii economice scos de motoarele…

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala Corina Cretu candideaza din partea PRO Romania la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc in data de 26 mai. In cadrul unui interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta, Cretu a explicat ca are un proiect ambitios de dezvoltare a Romaniei,…

- Dupa maneaua lui Basescu și PDL, Guța canta pentru Dragnea și PSD. Regele manelelor, alias Nicolae Guța, a scos o melodie dedicata pentru PSD, care a devenit virala in cateva minute, ca primele manele le-a facut pentru Basescu si PDL. „Doar PSD poate sa faca ceva pentru Romania. Ascultați-ma ce spun,…

- Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Anghel Iordanescu, a declarat, miercuri, la Sancraiu de Mures, ca, impreuna cu colegul sau, Ilie Nastase, daca vor fi alesi in Parlamentul European, nu vor transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena…

- ANALIZA. GSP a simulat cum ar fi aratat clasamentul sezonului regulat, dar și actualul play-off, daca in Romania ar fi fost activ arbitrajul video: FCSB ar fi terminat pe primul loc primele 26 de etape și ar fi fost și acum tot lider, in timp ce Craiova ar fi 4-5. VAR a fost decisiv in optimile și sferturile…

- "Am vrut sa transmit un mesaj mai amplu catre toate formatiunile politice din Opozitie, ca, pana acum, am vrut sa ne vedem de treaba, insa mizeriile, nivelul de violenta si nu numai verbala la care s-a ajuns si pe care il practica in permanenta, nivelul de haituiala pe care il practica toti, pentru…