- Autoritatile britanice au eliberat duminica cele doua persoane retinute in legatura cu perturbarea traficului aerian pe aeroportul Gatwick din Londra din cauza unor drone, care au zburat in repetate randuri in apropiere de pista aeroportului, relateaza Reuters.

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Traficul pe aeroportul Gatwick (GHET-UIC) din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, este suspendat timp de cateva zile, dupa ce doua drone neidentificate au survolat in mod repetat spatiul aerian din zona.

- Autoritațile britanice au mobilizat miercuri aeronave Typhoon pentru a intercepta mai multe aeronave, suspectate ca aparțin Rusiei, care zburau in apropierea spațiului aerian din Marea Britanie, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Aeronavele Typhoon au fost mobilizate azi ca masura de…

- Autoritatile turce au retinut marti 90 de persoane acuzate ca ar avea legaturi cu separatistii din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat Ministerul turc de Interne, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Operatiunea a avut loc in opt provincii, cu scopul de a impiedica activitati…

