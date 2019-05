Cele două găuri negre din subordinea ministrului Cuc Companiile CFR Calatori și CFR vor raporta pierderi cumulate de aproape 100 milioane de euro in acest an, conform proiectelor de aprobare a bugetului pe 2019, elaborate de Ministerul Transporturilor. Cea mai mare gaura o va produce CFR Calatori, adica 92 milioane de euro. Fața de realizarile anului 2018, veniturile totale programate in anul 2019 sunt reduse cu 1,25%, iar cheltuielile totale sunt majorate cu 13,06%, societatea programand o pierdere de 431.051,00 mii lei, se arata in nota de fundamentare a unuia dintre proiecte. Cuantumul compensației pe anul 2019 (1.015.744,00 mii lei) reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Subvenția pentru transportul feroviar de calatori primita în acest an va fi mai redusa cu 5% fața de 2018, reiese din proiectul de buget de venituri și cheltuieli al CFR Calatori pe 2019, obținut de Club Feroviar. În cifre absolute, se constata o diminuare cu aproape 56 milioane lei comparativ…

- Consilierii locali vor aproba într-o sedinta extraordinata, care va avea loc luni, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Potrivit documentului, CTP Cluj-Napoca SA a estimat venituri totale de 167,3 milioane lei, din care veniturile…

- Cheltuielile cu salariile in cadrul companiei Gabriel Resources Ltd. au crescut in 2018 fata de 2017, arata un raport financiar al companiei aferent anului trecut. Plecarea fostului director general a fost ”rasplatita” cu 3,5 milioane de dolari canadieni.

- Potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice, in primele doua luni ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat s-au cifrat la 46,7 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, comparativ cu 4,5% din PIB in anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 10,4% mai mari, in termeni…

- In 2018, comparativ cu anul precedent, prima medie RCA anualizata, a scazut cu aproximativ 12% (ajungand la suma de 612 lei). Exprimat in unitați anuale (pentru a ține seama de durata diferita a polițelor), numarul de contracte RCA incheiate pana la 31 decembrie 2018 a fost in creștere cu 11% fața de…

- Companiile din sectorul industriei de prelucrare au primit, in luna ianuarie, comenzi noi mai mari cu 7,9% fata de aceeasi luna a anului trecut, in principal ca urmare a cererii mai mari inregistrate de firmele din industria bunurilor de folosinta indelungata, arata datele publicate joi de Institutul…

- Operatorul national aerian TAROM raporteaza o crestere cu 25% a afacerilor in ianuarie 2019 fata de aceeasi luna a anului precedent si anunta venituri totale mai mari cu peste 19 milioane de lei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele noastre, pline de pesticide! Semnal de alarma tras…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in trimestrul patru din 2018, in timp ce rata angajarii a ajuns la cel mai ridicat nivel din 1971, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura…