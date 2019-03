Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua eleve disparute in urma cu o zi pe drumul catre scoala au fost gasite la Buzau, au anuntat marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBA la adresa lui Carmen Dan: 'Cand am spus ca am fost filata,…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa a fost gasita carbonizata, a fost retinut, sambata, sub acuzatia de omor calificat. Potrivit unor surse judiciare, tanarul ar fi marturisit ca s-a certat cu prietena…

- Un cutremur a avut loc la ora 13.35, in județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la o adancime de 156 de kilometri. Seismul a avut magnitudinea de 4,3 grade scara Richter si s-a produs la o adancime de 150 de kilometri. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 pe scara Richter s-a produs, in timpul nopții de miercuri spre joi, in judetul Vrancea, la adancimea de 65 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax.Cutremurul s-a produs la ora locala 01.52. Citește…

- Doua persoane au murit, în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce o casa din localitatea Vadu Pasii din judetul Buzau a fost cuprinsa de flacari, cauza incendiului nefiind înca stabilita.