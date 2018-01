Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP conform News.ro…

- Decizia trimiterii unei delegatii a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud constituie ''un mare pas inainte in spiritul olimpic'', a reactionat marti presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach. In urma exceptionalelor discutii…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfirsit ale Olimpiadei, au anuntat, marti, oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap. Marti,…

- Seulului și Phenianul a hotarât, marți, în cadrul primelor lor discuții dupa o pauza de doi ani, sa-și restabileasca legatura telefonica directa militara, a anunțat un oficial din Coreea de Sud, la doar câteva zile dupa reluarea unei

- Seulul si Phenianul au decis marti, in cadrul primelor lor discutii dupa o pauza de doi ani, sa-si restabileasca legatura telefonica directa militara, a anuntat un responsabil sud-coreean, la cateva zile dupa reluarea unei linii telefonice civile, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Rusia saluta dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, reluat marti la Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters. ''Acesta este exact tipul de dialog despre care am spus ca este necesar'',…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Compania McAfee a comunicat ca mai multe organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna au primit emailuri infectate cu programe de tip malware.In atacuri similare petrecute in trecut, hackerii au incercat sa obtina parole si date financiare.Compania nu a oferit…

- Inalti reprezentantii din cele doua Coree s-au reunit marti la prima lor intalnire oficiala fata in fata in mai mult de doi ani, concentrandu-se asupra Jocurilor Olimpice de Iarna dupa tensiunile provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, scrie AFP.UPDATE: Coreea de Nord a propus, marti, trimiterea…

- Coreea de Nord a afirmat ca a terminat constructia unei statiuni dedicata sporturilor de iarna, in cadrul negocierilor propuse pentru a asigura prezenta tarii la Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea l...

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP."La momentul…

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Coreea de Nord a acceptat propunerea venita din partea Coreei de Sud de a purta discuții, pentru prima data dupa doi ani, aceștia stabilind întâlnirea pentru 9 ianuarie, într-o localitate de la frontiera celor doua țari, Panmunjom. Ministerul sud-coreean al Unificarii, care…

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Donald Trump se lauda cu marimea butonului nuclear. Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti, 2 ianuarie, pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear „mai mare si mai puternic” decat Kim Jong-Un, relateaza Agerpres . „Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- Federația Rusa nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna din 2018 dupa ce echipa sa olimpica a fost suspendata de Comitetul International Olimpic urmare a scandalului de dopaj in care a fost protagonista, la ediția de acum 4 ani, pe care a gazduit-o la Soci.

- Ubisoft a lansat expansiunea Road to the Olympics pentru Steep, jocul action-sports open world disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Road to the Olympics include evenimente Alpine și Freestyle precum Giants Slalom, Slalom, Super-G, Downhill, Parallel Giant Slalom, Halfpipe, Snowboard…

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv Olimpic…

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a anuntat, la 11 noiembrie, ca a intrat in posesia unei baze de date a laboratorului din Moscova, care confirma raportul McLaren privind dopajul sustinut de stat in Rusia. WADA a precizat ca documente din perioada ianuarie 2012 - august 2015 au intrat in posesia departamentului…

- In urma cu doua saptamani, un soldat nord-coreean a dezertat in favoarea Coreei de Sud, in zona de securitate comuna Panmunjom (JSA), dupa ce a fost ranit prin impușcare de armata nord-coreeana. JSA este o fașie ingusta de pamant la granița dintre cele doua Corei unde soldați sud-coreeni și nord-coreeni…

- Comisia de armistitiu militar a Organizatiei Natiunilor Unite a anuntat ca a informat armata nord-coreeana ca militarul a fost gasit in zona localitatii de frontiera Panmunjom, la aproximativ 50 de metri sud de linia de demarcatie militara.Barbatul este internat intr-un spital din Seul…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Comisia de armistitiu militar a Organizatiei Natiunilor Unite a informat armata nord-coreeana ca militarul a fost gasit in zona localitatii de frontiera Panmunjom, la aproximativ 50 de metri sud de linia de demarcatie militara. Barbatul este internat intr-un spital din Seul si a suferit mai…

- Soldatul nord-coreean care a dezertat luni traversand granița in sectorul Panmunjom a fost ranit in fuga de șase gloanțe trase de armata țarii sale, au anunțat marți responsabili militari și medici, relateaza AFP. Comandamentul Națiunilor Unite în Coreea (UNC), care supravegheaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a indemnat la ”solutii globale” la probleme globale si a dat asigurari ca Alianta lucreaza impreuna cu partenerii sai la gasirea acestor solutii, intr-o vizita, joi, in zona demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, la fnalul unui turneu de cinci zile…

- Un acord semnat de Eurosport si Snap Inc. va permite utilizatorilor de Snapchat din Europa sa urmareasca transmisiuni ale Jocurilor Olimpice de Iarna din PyeongChang 2018. Aplicatia va oferi mai multe tipuri de programe – momente din culisele unor evenimente olimpice, precum snowboarding, schi alpin…