- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Peninsula trece de la inceputul anului printr-o perioada de detensionare a relatiilor, cu trei intalniri intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, ultima chiar in septembrie la Phenian.Cele doua tari, care sunt, tehnic, in razboi din cauza absentei…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va lua marti un zbor direct catre Phenian, cu ocazia celui de-al treilea sau summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, insa cetatenilor obisnuiti ai celor doua tari vizitarea celeilalte tari le este interzisa, relateaza AFP preluata de news.ro.De o parte…

- Cele doua Corei s-au pus de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua state la Phenian pana la sfarsitul lunii septembrie, conform unei intelegeri la care s-a ajuns in timpul intalnirii la nivel inalt desfasurata in localitatea Panmunjom, in zona de

- Cele doua Corei s-au pus de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua state la Phenian pana la sfarsitul lunii septembrie, conform unei intelegeri la care s-a ajuns in timpul intalnirii la nivel inalt desfasurata in localitatea Panmunjom, in zona de securitate comuna, anunta agentia…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au cazut de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua tari in septembrie la Phenian, scrie Washington Post. Oficiali guvernamentali ai ambelor tari au participat luni la discutii in partea de nord a satului de granita, Panmunjom si au anuntat ulterior…