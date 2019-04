Stiri pe aceeasi tema

- Piloții avionului prabușit in Etiopia au respectat „in mod repetat” procedurile recomandate de Boeing atunci cand au pierdut controlul aeronavei, arata primul raport oficial in cazul avionului Ethiopian Airlines, citat de BBC News.

- Pilotii care au reprodus intr-un simulator de zbor problemele avionului Boeing 737 al companiei Lion Air, prabusit in octombrie 2018 in Indonezia, au descoperit ca a existat doar un interval de 40 de secunde pentru dezactivarea sistemului automat si evitarea prabusirii, potrivit The New York Times.…

- Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) a a suspendat operatiunile de transport aerian comercial pentru avioanele Boeing 737 „MAX 8” si Boeing 737 – „MAX 9” pe teritoriul UE, in contextul accidentului aviatic al Ethiopian Airlines, potrivit Mediafax. Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze din Bucuresti catre Dubai, marti seara, la ora 23:30, a fost anulat, in urma restricțiilor Uniunii Europene de astazi. Compania Fly Dubai este singura care opereaza regulat cursele catre Bucuresti cu aeronave din seria B737 Max. Operatorul…

- Agenția Europeana de Siguranța a Aviației (EASA) a a suspendat operațiunile de transport aerian comercial pentru avioanele Boeing 737 "MAX 8" și Boeing 737 - "MAX 9” pe teritoriul UE, in contextul accidentului aviatic al Ethiopian Airlines, potrivit mediafax.Agenția Europeana de Siguranța…

- Regatul Unit s-a alaturat marti unui mare numar de state care au suspendat zborurile cu avioane Boeing 737 MAX, dupa ce un avion de acest tip apartinand companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit duminica, cu 157 de persoane la bord, in timp ce compania europeana low-cost Norwegian Air s-a alaturat…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia. Un avion 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines s-a prăbuşit duminică la sud-est…

- Administratia Federala a Aviatiei din Statele Unite ale Americii (FAA) a transmis ca avioanele Boeing 737 Max 8 sunt "apte de zbor", insa, in contextul in care din ce in ce mai multe companii aeriene consemneaza la sol astfel de aeronave, solicita schimbari de design de la Boeing. Termenul limita pentru…