- Pomelo poate fi consumat pentru prevenirea si in tratarea racelilor si a gripelor. De asemenea, stimuleaza sistemul imunitar. Ajuta in diverse boli, fiind folosit in prevenirea cancerului, in boli ale aparatului circulator sau in cazul varicele, hemoroizilor si al durerilor articulare, transmite Agerpres.ro…

- S-a dus și vara cu ale ei vacanțe, dar inca ne mai bucuram de soare și caldura. Cu toate acestea, nu trebuie sa uitam ca urmeaza sezonul rece, iar mainile noastre au nevoie de o hidratare suplimentara. Practic, mainile au nevoie de o hidratare...

- Pentru a mentine parul puternic si sanatos, el are nevoie de o ingrijire speciala. Nu te gandi insa la procedee complicate si la produse scumpe. Tine cont de aceste trucuri simple si vei avea un par stralucitor. Tu le stiai?

- Supresoarele de apetit nu sunt noi, iar, de cele mai multe ori, nu sunt nici sigure. Studiile au aratat ca multe medicamente care opresc tendința de a manca prea mult nu sunt bune pentru sanatate inimii, noteaza S...

- Cand vine vorba de piederea in greutate, nu exista doar un truc pentru a obtine corpul la care sperati. O componenta majora este alimentatia corecta, iar consumarea fructelor este una dintre cele mai sanatoase si eficiente metode pentru slabit. Iata care sunt cele mai bune fructe pentru pierderea in…

- Am am explicat ca a ține cura de slabire nu e ușor și nu oricine poate. Eu n-am putut ani de zile, nu pentru ca aș fi o gurmanda dar insași ideea de restricție ma deprima și ma face sa ma gandesc la...

- Este una dintre cele mai înspaimântatoare boli, însa modul în care ne hranim are o importanța cruciala. Specialiștii sunt de parere ca aceste reguli te ajuta sa previi cancerul.