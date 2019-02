In ziua de astazi sunt din ce in ce mai multe divorturi. Oamenii tind sa ia aceasta decizie din varii motive, iar apoi apeleaza la terapeut sa-si tratezele traumele. Ca si in cazul unui deces, oamenii trec prin aceleasi etape ale suferintei si in cazul divortului: negare, negociere, furie, depresie si acceptare.

Negarea este un mecanism de aparare firesc impotriva socului emotional, prin care refuzam sa acceptam ce s-a intamplat. Pierderea suferita este atat de coplesitoare si peste capacitatea noastra de a suferi, incat ne pare ireala si incercam sa o negam, pentru a fugi de realitatea…