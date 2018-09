Cele cinci cauze ale unui avort spontan

Stiri pe aceeasi tema

- Sally Field a vorbit despre experiența traumatizanta prin care a trecut pe vremea in care era un copil. Actrița a fost violata in repetate randuri de tatal ei vitreg și a facut avort. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Sally Field a fost violata de tatal ei vitreg pana a implinit varsta de…

- Victimele au plecat la scaldat sau la pescuit, iar din cauza neatentiei, consumului de alcool sau a altor factori, tratati cu ignoranta de cei care se aflau la acel moment in preajma lor, s-au inecat.

- Un act normativ care modifica Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a fost promulgat recent de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Noua lege largeste orecum cadrul juridic care permite autoritatilor locale, judetene sau centrale sa aplice masura exproprierii. O masura…

- Peste 800 de accidente grave de circulatie soldate cu decesul a 309 persoane s-au produs in Romania, in perioada 2000 - 2017, din cauza defectiunilor tehnice, arata o cercetare de specialitate, prezentata joi de catre reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR),…

- Un nou protest spontan a avut loc, marti dimineata, in curtea Termocentralei Mintia, de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH), in timp ce liderii sindicali ai energeticienilor de aici si cei ai minerilor din Valea Jiului au inceput negocieri cu administratia pe tema diferentelor salariale aparute…

- Experții considera ca situația demografica în țara noastra este catastrofala: copii se nasc tot mai puțini, iar catre anul 2050 o treime din populația Moldovei o vor constitui batrânii. Specialiștii considera ca în anii apropiați declinul demografic va fi greu…

- Europarlamentarul Daciana Sarbu a anuntat ca, incepand de luni, se desparte de PSD si isi continua mandatul in Parlamentul European ca deputat independent, in grupul Samp;D."Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa mi continui mandatul in Parlamentul…

- UPDATE: Seful Sanitas, Iulian Cozianu spune ca nemultumirea celor din spitale vine din faptul ca Ministerul Finantelor a trimis o instiintare spitalelor prin care cere sa impoziteze banii pe care acestia ii iau in locul tichetelor de masa la fel ca salariile, adica sa ia 42, 5-. La Spiridon inca nu…