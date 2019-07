Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii Centrului de servicii acordate in comunitate „Sfantul Meletie” Alba Iulia – centru de zi pentru persoane cu handicap au participat saptamana aceasta la un pelerinaj la mai multe manastiri din țara. Pelerinajul a fost organizat din donatiile facute de comunitatea locala cu ocazia expozițiilor…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. În 2019, pe stil vechi, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel va începe pe 24 iunie și va dura pâna pe 11 iulie. Acest post a fost rânduit de Biserica în înca din veacul al IV-lea. El ține de la Duminica I-a dupa Pogorârea…

- Alex Faur, prietenul tuturor vedetelor s-a stins din viața la 40 de ani, la numai 3 saptamani de cand a aflat ca sufera de o boala crunta. Ceea ce nu multa lume știe este faptul ca mama „baiatului de oraș” a pierit in timp ce se afla intr-o excursie, iar cel mai mare regret al lui Alex Faur a fost ca…

- Biserica cu hramul “Pogorarea Sfantului Duh” din Bocșa Montana și-a așteptat, ca in fiecare an, credincioșii la slujba de Inviere, gatita de sarbatoare. Restaurata in 2017 de artistul plastic Rita Aldea, biserica a fost frumos decorata, spațiul din centru pana la sfantul mormant fiind strajuit…

- Episcopul Husilor a vorbit in discursul de Paște despre "un totalitarism al progresistilor, care arunca la cosul de gunoi al istoriei valorile supreme traditionale: credinta si familia". Episcopul Ignatie considera ca omul modern este incarcerat in material, subjugat dorințelor trupului iar partea spirituala…

- „Obiceiul incepe cu mult inainte de Saptamana Mare, cand se stabileste o familie, de regula mai instarita, care va avea rolul de gazda. Anul acesta a fost desemnat gazda Angel Dochie si familia. Ei vor aduce din gospodaria proprie painea, vinul si vasele noi in care se vor pregati pastile. Aceste vase…

- Saptamana Mare, numita și Saptamana Patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paști. Totodata, Saptamana Mare este saptamana deniilor, toate zilele acestei saptamani fiind considerate, inca de la inceputurile creștinismului, marețe și sfinte. Luni, se citește, inainte de…

- Acest preacuvios a fost din Melitina Armeniei, din parinti binecredinciosi, tematori de Dumnezeu. Fiind neroditori, prin rugaciune si prin infranare au cerut de la Dumnezeu aceasta roada binecredincioasa, pe cuviosul Acachie, pe care crescandu-l intru invatatura cartilor, l-au dus la episcopul cetatii…