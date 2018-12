Cele 5 zodii care doresc mereu atenție Multe dintre aceste calitați sunt de admirat și demonstreaza cat de puternica este fiecare zodie. In orice caz, fiecare zodie are și imperfecțiunile ei. Una dintre calitațile care a devenit deja comuna tuturor zodiilor este dorința de atenție. Iar acum sa fim serioși, fiecare dintre noi simte nevoia de atenție, iar in mod clar, nu este o crima! Vrem doar sa ne simțim apreciate și iubite de oamenii din jurul nostru. Insa, de la un anumit punct, acest lucru poate deveni… exagerat. Iata care sunt zodiile care au nevoie de atenție in mod constant: 1. Leu Leul este cunoscut pentru faptul ca iubește… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

