Cele 5 maimuţe confiscate de la fraţii Cămătaru au ajuns la Grădina Zoologică din Târgu Mureş "Totul a inceput pe 10 septembrie, atunci cand un apel la 112 anunta ca o maimuta umbla libera pe strazile din Bucuresti. Echipajele ASPA au mers atunci ca gaseasca aceasta maimuta, am solicitat si sprijinul unei fundatii care se ocupa cu animalele salbatice (...) si pe 11 septembrie s-a reusit capturarea macacului japonez, un mascul in varsta de aproximativ 3 ani. Echipajele ASPA, ajutate de medicul veterinar Ovidiu Rosu, au reusit sa captureze in siguranta macacul japonez. (...) Ulterior, in urma acestei capturari Sectia de Politie 24 a obtinut un mandat de perchizitie la o adresa din sectorul…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Cele cinci maimute care au fost confiscate de Garda de Mediu in Bucuresti, trei din rasa Macac si doua Coati, au fost aduse, luni, la Gradina Zoologica din Targu Mures de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA).

