- Rac Vei avea o luna plina de surprize, creativitate și pasiuni aprinse. Dupa 9 noiembrie, sanatatea ta se va imbunatați și vei cunoaște o persoana noua care iți va schimba viața. Ai multa energie iar rezultatele muncii tale incep sa se vada. Leu S-a incheiat sezonul tristeții…

- Conacul in care Duiliu Zamfirescu a scris romanul „Viața la țara” și alte opere sta sa se prabușeasca. Direcția de Cultura Vrancea vrea clasarea imobilului ca monument istoric dupa ce cladirea din satul Faraoanele, comuna vranceana Varteșcoiu, a ajuns intr-o stare avansata de degradare, iar primaria…

- Nu e nici bine incat sa sarim in sus de bucurie, dar nici atat de rau incat sa dam in depresie. Citeste previziunile Cristinei Demetrescu pentru luna octombrie. Berbecii sunt obosiți de ceea ce fac, sunt obosiți de munca, sanatatea ar putea fi in pericol, și-ar dori sa evadeze, dar nu au timp și nici…

- Berbecii sunt obosiți de ceea ce fac, sunt obosiți de munca, sanatatea ar putea fi in pericol, și-ar dori sa evadeze, dar nu au timp și nici cum. Taurii s-ar putea sa aiba parte de furtuni in paradis, nu dau dovada ca iubesc necondiționat, sunt foarte multe discuții in care amesteca dragostea…

- Iata cum a raspuns un batran la intrebarea legata de modul in care i-au decurs anii de viața: „Au fost, s-au dus și au revenit vremurile grele, fiule” – a raspuns el… „ Inca de cand ma știu, am dus o viața grea…dar parca acum e mult mai greu decat a fost. Viața obișnuia sa fie mai ușoara inainte. Oamenii…

- Astrele iți spun clar cine ți se potrivește in materie de amor. Compatibilitațile tin de caracteristicile fiecarei zodii, astfel ca, din punct de vedere astrologic, ei sunt nativii care se potrivesc. Iata ce spune horoscopul despre cine te va face fericit(a) in viața asta: