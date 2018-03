Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada a aparut o alta ipoteza: daca stai 30 de minute intr-o cada cu apa fierbinte te ajuta sa arzi tot atat de multe calorii ca atunci cand mergi 30 de minte pe jos. Desi pare prea frumos sa fie adevarat, acest lucru chiar asa este. Un studiu publicat in anul 2017 arata ca in…

- Iata 5 exercitii fizice ca sa grabesti venirea menstruatiei: Exercitii fizice grabire menstruatie #1. Flotari Aseaza-te pe podea, corpul intins in linie dreaptate sprijini pe degetele de la picioare si pe palmele cu degetele desfacute, cu bratele in extensie completa si capul in prelungirea…

- Pierderea in greutate intr-un timp atat de scurt suna tentant atunci cand nu mai ai rabdare sa porti hainele preferate, pe care le-ai abandonat, din pacate, deoarece au ramas prea mici. Ce e de facut? Dieta cu ananas te poate ajuta!

- Poți prepara o mulțime de feluri de bauturi și mancaruri care te ajuta sa slabești. Secretul sta in ingredientele pe care le alegi, care trebuie sa fie capabile sa arda grasimile și sa ajute metabolismul.

- Vrei sa dai jos rapid cateva kilograme, dar fara sa te infometezi? Exista un cocktail delicios, plin de fibre, care, daca este consumat dimineata, iti va da energie pentru intreaga zi si te va ajuta sa si slabesti.

- Nu lasa celulita și colaceii sa-ți strice primavara! Pe langa un regim de viața echilibrat și activitate fizica regulata, ai la indemana cateva plante care te pot scapa de kilogramele in plus. Bogate in apa si fibre, frunzele de telina sunt perfecte daca vrei sa accelerezi arderea grasimilor…

- In fiecare zi trebuie sa mananci la aceeași ora, fie ca iți este foame, fie ca nu. Dupa 4 zile dupa urmarea acestei diete, trebuie sa mananci exact la inainte, normal, și daca vrei poți sa mai repeți dieta fara nici un fel de problema. Pentru a avea rezultate mult mai bune, este indicat sa faci și…

- Nelipsit de la asezonarea multor feluri de mancare, patrunjelul pe cat pare de banal pe atat de prețios este pentru sanatatea ta. Considerat ca fiind un veritabil intaritor natural al sistemului imunitar, dar in același timp și un bun stimulent al sistemului nervos, antiinfectios, vasodilatator,…

- Cand simti ca a venit vremea sa iei masuri drastice in ceea ce priveste greutatea, speri la succese rasunatoare, eventual intr-un timp foarte scurt. Doar ca ar trebui sa iti regandesti putin strategia, pentru a fi sigur ca vei avea...

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Datorita ingredientelor sale potente, aceasta bautura are beneficii uriase pentru sanatate. Te ajuta sa slabesti pana la 3 kilograme si sa topesti grasimea de pe abdomen. Bea inainte de micul dejun, in fiecare dimineata.

- O dieta de slabit nu trebuie sa fie sa fie neaparat lipsita de gust, doar cu legume fierte si apa. Exista combinatii alimentare delicioase pe care le poti consuma fara sa te simti vinovata. Dimpotriva, combinate astfel aceste alimente chiar grabesc procesul de slabire.

- Desi nu are un aspect atragator, zerul se numara printre cele mai sanatoase bauturi din lume. In acest sens, dieta cu zer te ajuta sa slabesti si sa-ti tonifici musculatura in cel mai scurt timp.

- Daca ți-ai facut un obicei din a alerga, felicitari! Este o modalitate foarte buna de a iți menține sanatatea fizica și mentala. Este important sa reușești sa elimini stresul acumulat la serviciu. Joggingul imbunatațește ritmul cardiac, ajuta la construirea oaselor puternice, intarește mușchii și contribuie…

- Pierderea in greutate poate fi un proces lung, care necesita o multime de timp, rabdare si dedicare pentru rezultate eficiente si vizibile. De aceea o multime de oameni renunta la jumatatea drumului,...

- Ah, kilogramele astea, bata-le vina. Dau multe dureri de cap femeilor, mai ales. De multe ori, organismul nostru nu lupta eficient impotriva lor și așa ajung ele sa fie dușmanii noștri. Prin urmare, trebuie sa le venim de hac intr-un mod eficient. O bautura minune accelereaza organismul și lupta in…

- Iata ingredientele: VarzaMorcoviSfecla rosieLegume cu frunze verzi (salata verde, spanac, rucola etc.)zeama de lamaieUlei de masline Se pun 3 parti varza, o parte morcovi, o parte sfecla rosie. Varza se taie fideluta, iar morcovii si sfecla se dau pe razatoarea…

- Iata in ce consta si cum poti pierde 6 kilograme in 10 zile. Mic dejun: o cana cu lapte si fulgi de cereale (nu musli) sau doua felii de paine prajita cu unt si apa plata sau ceai. Gustare: o banana, o creasca de orez cu lapte sau un sendvis cu branza si unt. Pranz: o jumatate…

- Pentru a pierde in greutate, trebuie sa mananci mai puține calorii decat arzi, simplu! Bineințeles ca sportul este foarte important in menținerea greutații, insa acesta nu reprezinta decat aproximativ 20% din rezultat -succesul revenind nutriției in proporție de nu mai puțin de 80%. Tocmai de aceea,…

- Stii deja ca uleiurile esentiale sunt, practic, bune la orice, de la calmarea durerilor de cap la decongestionarea cailor respiratorii si la instalarea unei stari de bine in mediul tau. Dar stii ca ele pot fi si arma ta secreta in lupta...

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Se apropie vara si fiecare femeie se gandeste deja ca trebuie sa arate superb in noul costum de baie. E timpul sa treci la atac si sa iei cateva masuri, care te vor ajuta sa scapi de cele cateva kilograme care te incomodeaza . Ca sa fii sigura ca eforturile tale pe ultima suta de metri inainte de…

- Orice fel de activitate fizica scade riscul de deces subit. Cateva ore de activitate fizica pe saptamana, chiar si de intensitate usoara, cum ar fi plimbarea pe jos sau gradinaritul, reduc riscul de decese la barbatii varstnici, chiar si atunci cand perioadele de efort moderat dureaza doar cateva minute,…

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…

- Dieta minune americana, sau dieta cu 1.000 de calorii, nu te infomenteaza deoarece trebuie sa mananci foarte des, la ore fixe, din doua in doua ore, dar foarte puțin. Așadar, mancand foarte des, vei elimina senzația de foame. Regimul trebuie ținut timp de cinci zile și, daca vei consuma alimente conform…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pâna atunci. Când vorbim…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus cat mai rapid, atunci smoothie-urile pentru slabit sunt cea mai buna varianta pentru tine. Acestea au o varietate de substante nutritive care te vor ajuta sa dai jos mult mai repede depozitele de grasimi. Iata, mai jos, trei smoothie-uri recomandate de dr. Oz…

- Deși lactatele sunt un subiect destul de controversat trebuie precizat faptul ca iaurtul grecesc fața de celelalte produse din aceasta categorie conține o cantitate mult mai mica de lactoza. Ofera un aport bun de proteine, calciu, probiotice, potasiu dar și vitamina B12. Este un ajutor…

- Aceasta planta este un dar al naturii pentru sanatate, ce contine peste 75 de factori nutritivi, peste 200 de ingrediente active esentiale și 12 vitamine. Se spune ca aceasta planta face sa dispara...

- Iata 6 mituri care va impiedica sa aveti rezultatele dorite. Este foarte important sa le cititi si sa va asigurati ca nu veti mai repeta greseala de a le crede adevarate. Cura de slabire # 1. Cu cat mai mai multe exercitii fizice cu atat mai bine Stii foarte bine ca nimic nu este mai…

- Comprese cu gheața Temperatura scazuta a gheții ajuta la reducerea inflamației și la combaterea durerii. Tot ce trebuie sa faci este sa pui cateva cuburi de gheața intr-un prosop și sa il ții direct pe zona in care simți ca te doare. Lasa gheața sa acționeze aproximativ 15 minute, repetand tratamentul…

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Conceptul de „combinare a alimentelor”, numit și dieta Hay, a fost inventat in anii ’20 de catre medicul nutriționist William Hay pentru tratarea propriilor probleme de sanatate. Potrivit lui Hay, ar trebui sa mancam dupa regulile chimiei, ideea de baza pornind de la faptul ca proteinele, carbohidrații…

- Ai mai incercat pana acum sa slabesti, dar eforturile tale au fost in zadar? Sau poate ai reusit sa dai jos kilogramele dorite, insa forma corpului tau nu arata asa cum iti doresti? Dieta care nu te lasa sa te infometezi, combinata cu 20 de minute de exercitii zilnice este ceea ce ai nevoie.

- Timpul de digestie al alimentelor – secretul care te impiedica sa slabesti – Ce este digestia, cum se digera alimentele in corpul nostru si un tabel cu timpul de digestie al celor mai uzuale alimente…

- Vesti imense din partea specialistilor. Alergatul te face mai fericit si se ajuta sa slabesti. Tot mai multe persoane de diferite varste aleg sa alerge, aceasta forma de mișcare ajungand sa faca parte din rutina de mișcare a acestora. Și asta pentru a slabi, pentru a fi sanatoși și pentru acea stare…

- De la sport si alegerea cu atentie a produselor alimentare, stilul de viata se tot schimba. Dar cand vine vorba de slabit, avem tendinta de a opta numai pentru alimente fara grasimi, insa in acest proces se face o greseala. Nu se includ in meniul zilnic fructele. Merele verzi, mai exact.

- Ghimbirul contine calciu, fier, magneziu, mangan, potasiu, proteine, carbohidrati, fibre alimentare, seleniu, sodiu, vitaminele C, E si B6.Uleiurile volatile din ghimbir au efecte analgezice, sedative si antitermice.

- Oua si legume - Ouale faciliteaza absorbtia de caroten din legume. Pui si ardei iute - Ardeii iuti ajuta la arderea caloriilor iar efectele lor sunt accentuate in combinatie cu proteinele. Continuarea AICI.

- Designerul Tina Olari vine cu noi surprize la inceput de 2018. Bistrițeanca a realizat un corset modelator, care nu doar le ajuta pe doamne și domnișoare sa slabeasca, ci mascheaza și toate imperfecțiunile sub rochii.

- Are in componenta magneziu si sulf pe care corpul ii absoarbe si te ajuta sa elimini toate toxinele acumulate in corp de-a lungul anilor. Pe masura ce scapi de ele, vei observa ca incepi sa slabesti si ca celulita va disparea. Magneziul continut este esential pentru functionarea celulelor…

- Primul turneu de Grand Slam al anului va avea o zi plina cu vedete inca de luni, cand iubitorii tenisului feminin le vor putea vedea la lucru pe Venus Williams, Caroline Wozniacki sau campioana de la US Open, Sloane Stephens. Citeste mai mult: adevarul.ro/news/sport/Incepe-australian-open-trei-romance-joaca-luni-revelatia-buzarnescu-ajuta-halep-inca-zi-1_5a5b2a47df52022f757dd5b2/index.html

- Inainte sa intri in cada, incearca sa folosesti un burete burete usor abraziv, pentru exfolierea pielii, acest lucru te va ajuta sa scapi de bacterii, de pielea moarta si iti va activa sistemul limfatic pentru ca detoxifierea sa fie eficienta, scrie sanatate.acasa.ro. Citeste si Zona zoster.…

- Gata, au aproape au trecut toate sarbatorile de iarna, daca e sa luam in calcul faptul ca in aceasta noapte este sarbatorit Revelionul pe stil vechi, iar scuzele cand vine vorba de lupta impotriva kilogramelor nu isi mai au locul. De altfel, va propunem un regim care va ajuta sa slabiti sanatos: dieta…

- Violenta trezeste teama in cei din jur, iar aceasta teama ne face vulnerabili. La fel se intampla si cu copilul care este agresiv. Din instinctul de aparare, de obicei oamenii merg pe una dintre urmatoarele variante: ne blocam, ne supunem pentru a nu fi agresati si mai tare sau ne aparam fiind la randul…

- O cura de detoxifiere este mai mult decat binevenita dupa mesele copioase cu care ne-am rasfațat in zilele de sarbatoare. Este foarte important sa excluzi anumite alimente și bauturi, avand grija sa consumi mai multe ceaiuri din plante medicinale. O cura de detoxifiere cu ceaiurile potrivite in combinație…

- Menopauza vine uneori cu stari fizice și emoționale dificile, greu de gestionat și de aceea e important sa știi cum te poți ajuta singura pentru a trece cat mai ușor peste oboseala tipica acestei etape. Aloca timp pentru exercitiile fizice Un program strict care include exercitiile fizice chiar si in…

- Presopunctura este una dintre cele mai cautate metode de tratamente energetice, prin care putem slabi mai ușor. Aceasta tehnica funcționeaza daca accesam anumite puncte de presiune care sunt conectate cu mai multe organe din corp.

- 1. Regula celor doua - Asigura-te ca farfuria ta contine intotdeauna doua tipuri de mancare: carne si garnitura, garnitura si salata, peste si legume. Acest tip de aranjament te va ajuta sa mananci mai constient. 2. Regula farfuriei fara fund - Conform cercetarilor, oamenii au tendinta sa…