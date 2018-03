Cele 2 zodii masculine care te vor doar pentru amor. Se gândesc doar la plăcerea fizică Acești nativi nu sunt adepții relațiilor de lunga durata pentru ca nu le place sa dea explicații sau sa faca compromisuri pentru partenera, scrie estisuperba.ro. Totuși, daca va exista situația in care va merge la altar și va face pasul cel mare, acești nativi vor fi mereu infideli. Exista, totuși niște diferențe mari intre acești doi nativi. Daca barbatul balanța vrea sa pastreze o aparența și se da drept cel mai romantic barbat existent, barbatul leu nu se teme sa arate ca se gandește doar la amor. Totuși, ambele zodii au șanse mici sa intemeieze o familie. Adora aventurile sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Balanta Acesti nativi muncesc de zor si sunt implicati in numeroase proiecte. In viitorul apropiat vor avea parte de castiguri, caci efortul lor va fi recompensat. Se vor bucura de succes si vor castiga usor de sume de bani mari, scrie spynews.ro. Citeste si Horoscop Adrian Bunea.…

- HOROSCOP BERBEC Daca te rupi un pic de situatia in care te simti blocat, vei reusi sa vezi lucrurile detasat, ca intr-o imagine de ansamblu foarte clara. Imagineaza-ti ca esti un vultur care se inalta deasupra tuturor si, de acolo de sus, vede exact cum stau lucrurile: de unde vin, incotro…

- Capricorn Anul 2018 pare a fi un an mai linistit pentru Capricorni, insa asta e doar prima impresie. Au parte de o perioada de repaus, dupa ce au avut o perioada in care s-au lovit de tot felul de probleme. Le aduce un mic zbucium sufletesc (o despartire dureroasa), in vara, insa in…

- Berbecii vor fi partenerii ideali pentru Sagetatori, asta daca amandoi vor sa duca la capat proiecte importante, marețe. Nu le va fi ușor, dar nici foarte greu. Amandoi au maturitatea necesara și capacitatea sa vada partea plina a paharului și știu sa se motiveze reciproc. Taurii vor…

- Balanța și Scorpion Cand acești doi nativi sunt impreuna, romantismul este la superlativ. Balanța este cunoscuta pentru felul ei pasional de a fi, in timp ce nativul Scorpion exceleaza la capitolul cucerire. Amandoi iși cunosc pana și cele mai ascunse dorințe și nu trebuie sa vorbeasca prea mult…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- Astrele de dezvaluie care sunt semnele zodiacale care nu vor putea fi niciodata impreuna pentru ca au caractere complet diferite și nu se vor ințelege de nici o culoare. Atat timp cat sunt impreuna, iși vor face doar rau. Iata care sunt aceste perechi de zodii: CAPRICORN și VARSATOR:…

- BERBEC: Acești nativi vor ca partenera lor sa fie o femeie independenta și sa ii domine in dormitor. Le plac femeile fara inhibiții. TAUR: Taurii cauta o femeie care sa exprime feminitate, sa fie amuzanta și iubitoare. GEMENI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al gemenilor iubesc…

- Astrele vin in ajutorul femeilor și ne dezvaluie care sunt nevoile barbaților in relații in funcție de semnul lor zodiacal, scrie estisuperba.ro. Tu le știai? Citeste si Zodiac chinezesc saptamana 19-25 februarie 2018. A inceput Anul Nou Chinezesc! Afla cum este influentata zodia ta BERBEC:…

- BALANTA Esti un far de pace si corectitudine. Asta inseamna ca ai tendinta sa lasi orice ura deoparte atunci cand trebuie sa ii spui ramas bun cuiva. Intelegi ca exista un moment in viata cand trebuie sa lasi toate astea in urma. Esti un bun ascultator, asa ca inainte ca cineva sa plece…

- Barbatul GEMENI: Acești barbați sunt seducatori prin natura lor și te vor cuceri dintr-o singura privire. Gemenii sunt indrazneți și nu se tem sa mențina un contact vizual cu tine pentru ca este greu sa-i intimidezi. Acești barbați sunt extrem de empatici și vor spune cuvintele potrivite…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Pentru 3 zodii, luna care tocmai a inceput se anunța una dintre cele mai bune de peste an. In februarie, acești nativi vor straluci și vor reuși sa iși duca la indeplinire chiar și cele mai indraznețe proiecte. Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- RAC Dragostea pentru tine este sa fii la fel de relaxata cu el ca atunci cand esti singura. Relaxarea e foarte importanta pentru tine, mai ales ca tu traiesti totul foarte intens. Esti super sentimentala, asa ca cineva care te poate echilibra este cea mai importanta persoana pentru…

- Barbatul LEU: Acești nativi au fost inzestrați cu darul de a ieși in evidența oriunde ar merge. Emana masculinitate și sunt mai mult decat siguri pe ei. Le place sa-și domine partenerele și toate femeile pun ochii pe ai atunci cand se afla intr-un loc public. In momentul in care acestor…

- Astrele ne dezvaluie care este cea mai malefica zodie, intruchiparea raului, zodia de care trebuie sa stai cat mai departe cu putința. Acestei zodii ii place sa le ordone celor din jur ce sa faca și crede ca sunt obligați sa-i cante in struna. Nu pune preț pe sentimente sau pe emoții și se…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- Astrele ne dezvaluie care este cel mai puternic semn zodiacal, scrie estisuperba.ro. Aceasta zodie se remarca de fiecare data in mulțime și nu trece niciodata neobservata pentru ca se remerca de fiecare data cu ajutorul caracterului puternic. Citeste si HOROSCOP MINERVA 4-10 FEBRUARIE 2018:…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Astrele ne dezvaluie cum va fi urmatoarea perioada pentru unele zodii, scrie estisuperba.ro. Se anunța o perioada tensionata, plina de coborașuri. Vezi daca te afli pe aceasta lista și cum sa eviți neplacerile. Citeste si Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei…

- Iata care sunt nativii din zodiac cu care trebuie sa ai mare grija in perioada urmatoare: Una dintre aceste doua zodii care vor fi extrem de agitate in luna februarie este zodia TAUR. Acești nativi nu vor ezita sa se impuna ori de cate ori vor avea ocazia și, mai ales, sa-și spuna punctul…

- Locul IV: Barbatul CAPRICORN Barbații nascuți sub acest semn zodiacal se afla abia pe locul 4, insa acești barbați se pricep de minune la preludiu și știu exact unde sa te atinga pentru a-ți oferi placere. Acești nativi sunt extrem de atenți la nevoile partenerei lor și mai ales la…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- BERBEC Se stie ca Berbecii sunt unii dintre cei mai incapatanati si egoisti nativi. Femeile nascute in aceasta zodie au tendinta de a domina in cuplu si vor ca toate nevoile lor sa le fie satisfacute instant. Din aceasta cauza sunt implicate adesea in mai mult de o relatie si au numerosi amanti…

- Luna Noua in Capricorn de pe 16 ianuarie 2018 este prima Luna Noua din acest an. Acest eveniment va aduce multe schimbari in viața zodiilor și ne va determina sa trecem la acțiune, nu doar sa promitem.

- Exisa 6 zodii care pot face viața partenerului un calvar, scrie estisuperba.ro. In timp ce unele zodii sunt nesuferite prin definiție, altele se schimba complet in momentul in care sunt intr-o relație, devenind posesive și irascibile. Iata care sunt acestea: Citeste si Top trei zodii care…

- Locul III: CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal tac și fac (bani). Deși nu sunt oamenii ideilor stralucite și ai muncii eficiente, capricornii sunt persoane ambițioase și muncesc din greu pentru a avea cat mai mulți bani. De cele mai multe ori, acești nativi sunt cei care…

- Astrele ne dezvaluie care este zodia care iși lasa mari amprente asupra fiecarei persoane pe care o intalnești și pe care nu o vei uita niciodata pentru ca te va iubi cum nu o va mai face nimeni altcineva, scrie estisuperba.ro. Este vorba despre zodia BALANȚA. Acest semn zodiacal este singurul…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- Barbatul LEU: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de dragoste cat cuprinde, insa nu vor sa-și asume nici un fel de obligații și nu vor sa dea explicații nimanui. Acești barbați iși doresc sa mai copilareasca și sa se axeze mai mult pe cariera și totul le va merge bine.…

- CAPRICORN: Se știe despre acești nativi ca sunt persoane muncitoare și ambițioase, insa de aceasta data vor avea de suferit din aceasta cauza. Se vor concentra atat de mult pe planul profesional și pe ceea ce au de facut in cariera, incat vor neglija planul sentimental. Acest lucru…

- VARSATOR: Anul 2018 va fi un an agitat pentru acești nativi, insa nu le va displacea acest lucru. Vor avea multe surprize placute pe plan profesional, insa nici planul sentimental nu se va lasa mai prejos. Totuși, pentru a se bucura de aceste reușite, varsatorii trebuie sa depuna și…

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- BERBEC – Horoscop saptamanal Minerva 31 decembrie – 6 ianuarie – BERBEC. Par sa fie din ce in ce mai linistiti, mai degajati, mai preocupati sa-si traiasca viata si sa nu le mai pese de probleme, lucru excelent pentru psihicul lor... TAUR – Horoscop saptamanal Minerva 31 decembrie – 6 ianuarie…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…