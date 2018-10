Stiri pe aceeasi tema

- Datorita lucrarilor peste Podul Peta de la Universitate, circulatia auto fiind blocata, traseul curselor a fost modificat fata de cel din anii precedenti. Traseul curselor liniei Piata Unirii-Cimitirul Rulikowski va fi urmatorul: Piata Unirii (statie cap linie Piata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza unui tanar din Bistrița care a dat in judecata statul roman. Adolescentul ar fi fost batut in 2011, in sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița, fiind acuzat de un jaf pe care nu-l comisese. Dupa șapte ani de procese, CEDO a obligat…

- “Cata incultura si imoralitate este in Romania. Biserica trebuie sa isi reconsidere pozitia in societate. Este momentul sa reutilizam prescriptiile canonice cu privire la institutia penitentei din primele veacuri crestine, iar pentru dusmanii Bisericii si ai lui Hristos este momentul de a face uzanta…

- Prezenta slaba la votul de la referendumul pentru casatorie a generat reactii vehemente din partea presedintelui PNTCD, Aurelian Pavelescu. Acesta solicita demisia Patriarhului Daniel, dar ia la tinta si Casa Regala."Astazi, daca Referendumul va esua, vom plati toti! Dar, dincolo de politicienii…

- Vineri intra in vigoare o noua lege, care vizeaza sute de mii de romani. Noile reguli vor trebui respectate de toți cei ce fac parte din aceasta categorie.In caz contrar, aceștia risca amenzi usturatoare. Citește AICI ce lege intra in vigoare VINERI! ....

- Inca de la intrarea intr-un local public, fie ca este vorba de gesturi ori despre vestimentatia adoptata trebuie sa tinem cont de cateva reguli de bun-simt. Exista anumite norme pe care trebuie sa le respecte femeia, dar si cateva reguli de la care nu trebuie sa se abata barbatul.