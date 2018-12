Cele 130 de locuri FANTOMĂ din România. HARTA INTERACTIVĂ Unele dintre aceste localitați figureaza in mijlocul campului și nu exista nicio cladire sau ruina, nu mai apare niciun drum de acces. Din altele au mai ramas doar zidurile caselor abandonate sau pur și simplu au fost contopite cu alte localitați aflate in apropiere. De exemplu, Alexandru Ioan Cuza, din Calarași, este doar un teren viran. Același lucru se intampla și in Cluj, cu satul Andici dar și altele din Mureș, Hunedoara, Tulcea, etc. In cateva cazuri, oamenii au fost stramutați din cauza lacurilor de acumulare sau din cauza unor alunecari de teren. Un exemplu dramatic este satul Geamana,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

