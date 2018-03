Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general in cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, Olimpia Negru, a declarat, joi, ca se fac eforturi „supraomenesti” pentru ca digul sa nu cedeze,din cauza viiturii,in Capeni, judetul Covasna, unde autoritatile au decis evacuarea a peste 300 de oameni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Intrata in cea de-a patra luna de volatilitate extrema, piata monedelor virtuale devine tot mai putin atractiva in ochii micilor investitori, descurajati de scaderile succesive ale preturilor de tranzactionare si incertitudinile privind evolutia viitoare. In conditiile unor volume de tranzactionare…

- La data de 10 martie 2018, politistii Serviciului Transporturi – Post Politie Transport Feroviar Alba Iulia, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, imediat dupa ce a sectionat cablu de la reteaua se semnalizare si dirijare a caii ferate dintre Alba Iulia si Vintu…

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta, unde a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Discutiile s-au axat pe teme de interes bilateral…

- Oamenii care mint tot timpul ajung sa fuga de adevar chiar si cand acesta pare sa-i ajute. O afirmatie adevarata si usor verificabila facuta de Calin Popescu Tariceanu, confirmata si de ministrul Justitiei, este negata de deputatul PSD Florin Iordache. Dupa cateva zile, in loc ca adevarul sa triumfe,…

- SC APAVIL SA a desfasurat si in perioada 19 – 23 februarie 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. Lucrari de amenajare a terenului. S-au executat lucrari de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strazile: Splaiul Independentei – Bl.12, Macesului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, sambata, ca in urma cu doua zile s-a intalnit cu Adam Sambrook, viceambasador in cadrul Ambasadei Marii Britanii in Romania, caruia i-a prezentat stadiul celor trei ale justitiei, precum si modificarile aduse Codurilor penale

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest era oprit miercuri dimineata din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului, la ora 8:30 sase trenuri de calatori stationand temporar, informeaza CFR SA printr-un comunicat.

- Tara asta nu mai are nevoie de legi, cel putin nu de cele pe care le are in acest moment. Legile sunt la noi ca o aspirina pentru o boala incurabila. Frectie la piciorul de lemn. E nevoie urgenta de un Vlad Tepes, acest personaj istoric trebuie clonat, cu orice risc stiintific. Numai unul ca el ne-ar…

- CFR: Probleme tehnice pe magistrala Bucuresti-Timisoara Foto: wikipedia.org. Traficul feroviar pe magistrala Bucuresti - Timisoara va fi închis din cauza unei probleme la calea ferata, produsa exact în acelasi loc în care, în urma cu o saptamâna un tren încarcat…

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul de stat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, marti, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI.

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste in partene-riat cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Muzeul National de Istorie a Romaniei, prelungesc perioada in care poate fi vizitata expozitia „AURUL SI ARGINTUL ANTIC AL ROMANIEI”, pana la data…

- "Deciziile CCR vor transpuse in legislatie foarte repede" Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede în Parlament, mentionând ca…

- Tragedie pe calea ferata. Un barbat de 48 de ani din județul Alba a fost gasit decedat, miercuri dimineața, intre stația CFR Deva și Mintia. Din primele date, ar fi vorba despre un accident, barbatul fiind lovit de tren. In acest caz, polițiștii au demarat o ancheta. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a analizat, marti, mai multe obiectii de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei.Judecatorii constituționali au decis pe Legea 303/2004 privind statutul…

- Supraviețuire miraculoasa pentru un tanar din India, care a fost lovit de tren, dupa ce și-a facut un selfie pe calea ferata. Barbatul a fost grav ranit, dupa ce s-a apropiat prea mult de șine pentru a filma trenul. Shiva Kumar s-a plimbat pe calea ferata, in apropierea garii din Hyderabad, o localitate…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila…

- Reprezentantii autoritatilor locale s-au deplasat, azi, la Ticau, pentru analiza oportunitatea amenajarii trecerii de cale ferata, care asigura accesul autovehiculelor la drumul judetean 108 A. In zona locuiesc peste 700 de persoane, la care accesul auto se face cu dificultate.

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara la o gospodarie din Bistrița, la fața locului fiind trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud.

- Masina spulberata de tren, miercuri seara, in comuna clujeana Jucu. Soferul, un tanar de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital, informeaza someseanul.ro Accidentul a avut loc la pasajul de cale...

- Premierul Mihai Tudose a declarat despre legile justitiei ca orice lege este perfectibila si ca este posibil ca CCR sa spuna ca la anumite lucruri mai trebuie lucrat. "Decizia de a ajunge cu...

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat marti ca anul 2018 este crucial pentru statele din Balcani in ceea ce priveste integrarea europeana. "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri,…

- Vom vedea daca PSD face destule prostii ca sa faca tabara cealalta sa castige fara niciun merit. Parerea mea e ca daca evita prostia suprema, adica suspendarea lui Iohannis, care ar solidariza pe toata lumea de partea lui, nu exista la ora asta un proces de constructie a elitei alternative suficient…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat ca nu ii crede de buna-credinta pe sefii misiunilor diplomatice, facand referire la reactia Ambasadei Frantei dupa primirea textelor traduse ale celor trei legi privind domeniul Justitiei.

- „Orice discutie cu "Tudorel" Tudose pe marginea legilor justitiei este inutila. PNL l-a somat sa se implice inca inainte de adoptare si nu a facut nimic. Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”, a scris presedintele PNL pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro. Citeste si PNL: Singura…

- Aproape 100 de oi si doi magari care se deplasau pe calea ferata au fost ucise, marti, dupa ce au fost lovite de un tren Interrgio, in zona localitatii Cristesti, in apropiere de Targu Mures. 'In cursul zilei de azi, in jurul orei 12.00, pe ruta dintre Targu Mures si Ungheni, un tren a lovit…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei.„Domnule presedinte,…

- Un fost agent FBI explica legile unei prime impresii bune si cum sa fim agreati de ceilalti, stabilind relatii de durata. Tehnicile profesionistilor adaptate la viata de zi cu zi ne permit sa obtinem rezultate uimitoare.

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". "Va pot spune ca nu sunt multumit. Am spus si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si organizarea judiciara au fost trimise presedintelui.

- Dupa ce Comisia Europeana a decis declansarea Articolului 7 in cazul Poloniei, presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o sedinta cu presa, ca exista un risc de activare a Articolului 7 si in cazul Romaniei. Vedeti mai jos ce presupune Articolul 7: Nimeni nu poate fi…

- Un schimb de replici a avut loc pe holul Parlamentului intre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si senatorul USR Mihai Gotiu, Tariceanu acuzandu-l ca vrea un circ permanent in Parlament. Discutiile au avut loc dupa votul pe Legea privind organizarea judiciara. "Domnul presedinte…

- Marti dupa-amiaza, mai multi judecatori ai Tribunalului Maramures au protestat in fata Palatului de Justitie din Baia Mare fata de modificarile aduse la legile justitiei. Intr-un comunicat de presa remis presei locale in cursul zilei de marti, o parte din judecatorii Tribunalului Maramures considera…

- Dupa ce au protestat in plenul Senatului, la dezbaterea de marți pe Legea 303/2004 privind statutul magistraților, lege adoptata apoi doar de PSD, ALDE și UDMR, deoarece partidele din Opoziție parasisera sala pentru a participa la plenul reunit, USR anunța ca va sesiza Curtea Constituționala aceasta…

- Accident in a treia etapa a Cupei Mondiale de Schi Alpin in proba de slalom urias! Austriaca Katharina Truppe si-a pierdut echilibrul si a cazut aproape de finis in prima mansa a concursului, desfasurat in Franta la Courchevel.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu.

- Politicienii au protestat din cauza modificarilor in ceea ce privește legile Justiției. Prin aceasta mișcare, USR blocheaza votul. [citeste si] Amintim ca, de asemenea, senatorii PMP au parasit plenul Camerei superioare a Parlamentului ca urmare a respingerii prin vot a propunerii lui…

- Modificarile la legile Justitiei si la Codurile Penale i-au facut pe ambasadorii statelor UE sa faca front comun impotriva PSD, la o intalnire cu ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu (PSD). Potrivit unor surse diplomatice, Romania va rata obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sustine ca, in primele 11 luni din acest an, si-a indeplinit integral programul de colectare a veniturilor stabilit prin legile bugetare anuale, dupa rectificarile bugetare din cursul acestui an. Insa institutia nu prezinta defalcat, pe tipuri de impozite,…

- Calin Popescu Tariceanu a facut declarații cu privire la modificarea legilor Justiției. ”Suntem într-o societate libera în care fiecare are un drept fundamental de a-și expirma parerea. Noi avem parerea noastra, opoziția are și ea o parere, dar în final cred ca revine…

- Procurorii brasoveni au emis un comunicat de presa prin care crititica legile justitiei si spun ca acestea se voteaza prea repede, netransparent si ca noile normative ofera drepturi suplimentare inculpatilor in detrimental partilor vatamate.

- Reactii în lant fata de modificarile legislatiei penale. Asa cum au promis, procurorii continua sa explice pe Facebook, cu cazuri concrete, cum îl va afecta pe omul de rând, daca amendamentele alesilor puterii devin realitate.