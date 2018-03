Stiri pe aceeasi tema

- Eroii ultimei Gale KOK organizata la Chișinau, Stanislav Renița, Dumitru Sarbu, Nadejda Canțar, au dezvaluit in cadrul unui interviu acordat exclusiv studioului radio Sputnik Moldova care sunt greutațile pe care le intampina zi de zi și care este cu adevarat prețul victoriilor.

- Ciocolata poate îmbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și, uimitor, studiile susțin ca acest obicei chiar te poate ajuta la slabit! Afla însa când trebuie sa consumi!

- Dieta cu oua este o metoda simpla și eficienta pentru a scapa de kilogramele in plus intr-un timp record, iar ouale sunt la indemana oricui, motiv pentru care ar trebui sa iei in considerare acest program de slabit.

- Oana Sirbu are 49 de ani, dar nimeni nu-i da varsta reala, atat de bine arata. Verdeta are cateva reguli pentru a se menține in forma. Oana Sarbu, care are un baiețel care se numește Alex , pare ca a gasit elixirul frumuseții. In varsta de 49 de ani, artista nu-și arata nici pe departe varsta reala.…

- Sunt vaduva, fara niciun venit. Am depașit varsta de pensionare. La moartea prematura a soțului, care s-a imbolnavit din cauza serviciului, aveam cinci ani de casatorie. Nu mi se aproba pensie de urmaș, pe motiv ca nu aveam peste 10 ani de casatorie. Este corect? (Emilia Dondoș, Alba Iulia). RASPUNS:…

- Produsele de panificație și patiserie reprezinta, pentru majoritatea consumatorilor romani, o necunoscuta din punct de vedere al conținutului și al modului in care au fost obtinuțe. Din acest punct de vedere, comercianții fac ce vor, atata vreme cat autoritațile continua sa dea legi neclare. Autoritatea…

- Cateva sfaturi pentru a reusi sa te vindeci singur de anumite probleme de sanatate și pe care ar fi bine sa le urmezi. Organismul tau, care are o uriașa putere de a se se apara și a se adapta, poate declansa un nivel de energie interioara pe care nu-l banuiești. Ajuta-l sa se conecteze la ...

- Felul in care ne prezentam in societate - cum mergem, cum ne asezam, cum ne miscam in timp ce stam de vorba cu cineva, se supune mai multor reguli de bun-simt. Fiecare miscare pe care o facem ne va ajuta sa fim agreabili sau, din contra. Exista cateva lucruri pe care trebuie sa le evitam cand stam de…

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, joi, inaintea turneului de la Indian Wells, ca isi doreste sa fie in continuare furioasa pe teren, dar in acelasi timp trebuie sa fie si mai calma si sa nu se mai critice atat de aspru. ”Mereu caut perfectiunea, dar in acelasi timp stiu…

- Dan Nistor a recunoscut faptul ca atacul lui Dinamo n-a funcționat azi, la meciul pierdut cu Craivoa in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Mijlocașul și-ar fi dorit sa-l aiba pe Nemec in atac, in dauna lui Ivan Pesici, depașit in cam toate momentele. "Nemec e un jucator foarte important pentru…

- Gaurile negre sunt cele mai stranii fenomene din spatiu si fizicienii recunosc ca inca nu pot sti exact ce se intampla in interiorul lor. Exista multe teorii, iar una din ele sustine ca in interiorul acestora ar putea exista civilizatii foarte avansate. Mai mult, afirma un fizician, chiar si universul…

- Suntem in Postul Paștelui, cel mai lung și cel mai aspru dintre toate. De-a lungul timpului s-a constatat ca cei care mananca produse de post se ingrașa și astfel, multe persoane au renunțat sa nu mai manance alimente care conțin lapte, branza, oua, carne. Totuși, pentru ei, specialiștii au o veste…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE. Intr-un comunicat, sursa mentionata a explicat ca Trump a avut…

- Iata in ce consta si cum poti pierde 6 kilograme in 10 zile. Mic dejun: o cana cu lapte si fulgi de cereale (nu musli) sau doua felii de paine prajita cu unt si apa plata sau ceai. Gustare: o banana, o creasca de orez cu lapte sau un sendvis cu branza si unt. Pranz: o jumatate…

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- Mihaela Radulescu a promovat dintotdeauna un stil de viața sanatos și nu mai este un secret pentru nimeni ca frumoasa prezentatoare TV face sport și are grija la alimentație, insa, iata ca, dincolo de aceste aspecte, diva de Monaco mai ascunde cateva mici trucuri valoroase. Mihaela Radulescu este o…

- Cand vine vorba despre tuse trebuie precizat faptul ca exista doua tipuri și anume: tusea productiva care elimina mucusul existent in caile respiratorii, și tusea seaca pe care trebuie sa o potolești cat mai repede pentru ca altfel pot aparea complicații. Ține cont și de faptul ca aceasta tuse…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a vorbit miercuri despre insemnatatea Martisorului, dar si despre importanta femeilor aflate in pozitii de conducere ale statului. Acesta a spus ca, desi doamnele acum se uita „cu atentie” la el, „intr-un an-doi, barbatii vor conta din ce in ce mai putin”.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis care sunt masurile ce trebuie luate in aceasta perioada pentru a preintampina apariția unor cazuri medicale deosebite și a altor situații de urgența generate de vremea nefavorabila care va ține cel puțin pana la 1 martie. Echipajele de la Ambulanța,…

- Cei trei lideri au discutat despre situatia din Siria, mai ales 'in Ghouta de Est, si despre problema accesului umanitar in aceasta regiune si in alte regiuni siriene', mentioneaza comunicatul Kremlinului. Ei si-au exprimat 'satisfactia fata de activitatea constructiva comuna datorita careia…

- iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc intre 50 si 100 de lei pentru cadou Șapte din 10 romani vor sarbatori tradiționalul Dragobete, iar peste o treime aloca intre 5 și 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei iubite, in ziua de 24 februarie. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

- Minerii si energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o majorare cu putin peste 100 de lei in fiecare luna. Cel putin acestea sunt ultimele date negociate de sindicate si administratia producatorului de energie. Ch...

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a anuntat, astazi, pe Facebook, ca va fi bunic pentru a patra oara, precizand ca anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei sale Elena Basescu.

- Cine lucreaza cel puțin 8 ore pe zi și se straduiește sa aiba un stil de viața sanatos, știe deja ca cina e masa care vine la pachet cu cea mai mare bataie de cap. Gandește-te doar – dupa o zi lunga, dupa cateva zeci de minute de stat in trafic, cine mai are chef de gatit? De cele mai multe ori, in…

- Mihai Stoica critica suspendarea de 3 etape a lui Harlem Gnohere, care l-a scos pe atacant din calcule pentru meciurile importante cu CFR Cluj și Dinamo. Oficialul FCSB il critica pe Sebastian Colțescu, dar și pe George Țucudean. "A fost o greseala a lui Coltescu. S-a grabit cand l-a eliminat pe Gnohere.…

- Folosita din timpuri stravechi, aceasta planta are o puternica actiune sustinand functiile mentale si contribuind la cresterea capacitatii cardiace la efort. Considerata un simbol al sperantei si...

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- La data de 13.02.2018, ora 17:44, Politia municipiului Drobeta Turnu Severin, a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre un participant la trafic, despre faptul ca la intersectia strazilor Kiseleff cu

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…

- Condimentele și-au caștigat un loc de cinste in bucatarie, insa treptat au acaparat și domeniul cosmetic. Ghimbirul poate fi folosit cu succes pentru a te bucura timp indelungat de frumusețe și sanatate. Este unul dintre cele mai bune condimente care are grija de silueta ta, favorizand pierderea…

- * Numai maine nu-i poimaine, iar poimaine e Valentine's Day sau Ziua Indragostitilor, cum i se mai spune in popor, in care indragostitii se plimba prin parcuri si scrijelesc inimi pe scoarta copacilor, facandu-ne sa ne intrebam de ce unii, cand se intalnesc cu femeia iubita, au la ei cutit. Au curs…

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Bill Gates avertizeaza ca din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an. Miliardarul american iși exprima ingrijorarea ca acest lucru s-ar putea intampla, in cazul in care autoritațile nu vor finanța lupta impotriva unor astfel de…

- Cel e mai populare suplimente alimentare sunt cele „pentru slabit“. O sumedenie de produse din magazine promit o pierdere rapida in greutate si fara efecte secundare. Putin stiu insa ca atunci cand cumpara aceste produse o fac pe proprie raspundere.

- Un somn de cel puțin șapte ore pe noapte ar putea ajuta oamenii sa manince mai puțin zahar conform unui nou studiu din Jurnalul American de Nutriție Clinica. Cercetarea a constatat ca somnul este un obiectiv pentru adulții sanatoși care, de obicei, dorm mai puțin, iar strategiile simple, cum ar fi reducerea…

- Masa de pranz este foarte importanta pentru ca te gasești in momentul zilei cu cea mai mare activitate și ai nevoie de energie. Pentru cei care obișnuiesc sa sara peste micul dejun este chiar cea mai ...

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Branza - Oamenii de stiinta cred ca te-ar putea ajuta sa slabesti in continuare. Adauga in dieta brie, cheddar sau branza albastra. Iaurt probiotic - Daca il mananci zilnic, iti scazi sansele de a pune kilograme in plus. Combina-l cu fructe de padure. Migdale - Contin vitamina E si…

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Iarna apetitul fiecarui om se modifica. In zilele in care este foarte frig oamenilor le scade pofta de mancare. Potrivit doctorulzilei.ro, frigul este un "mare consumator de energie" din cauza caruia putem sa slabim sau sa ne ingrasam.

- Cat de mult putem trai cu aceasta acceptare atunci cand suntem in mijlocul derularii unei boli si ne confruntam cu simptomele ei neplacute sau chiar devastatoare? Cat ne ajuta sa intelegem aceste abordari noi cu privire la cauzele spirituale ale bolilor noastre. Desi pare dificil, atunci cand…

- Resimtim pofta amestecata cu teroare de fiecare data cand trecem pe langa o brutarie. Cu toate acestea, nutritionistii incep sa se indoiasca de acuratetea semnalelor lor de alarma din acest punct de vedere si ne spun acum ca exista o modalitate prin care poti manca paine

- Tellur Compact Powerbank este unul dintre cele mai mici încarcatoare mobile de mare putere de pe piata, cu capacitatea de 10000 mAh si dimensiuni de numai 9,3 x 6,4 cm – cu putin mai mare decât un card bancar (8,56 x 5,4 cm) – si o grosime de 2,3 cm, recent intrat în…

- Nu este nevoie sa consumam mai multe alimente iarna. De fapt, e indicat sa alegem ce mâncam în functie de confortul de care avem parte (mersul cu autobuzul sau masina personala, liftul, statul pe scaun la birou etc.

- Voucherele de vacanța sunt limitate la suma de 1.450 de lei de beneficiar și se acorda salariaților din instituțiile și autoritațile publice, proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca intr-un an calendaristic. In acest an, salariații din instituțiile…

- Abdomen plat #1. Carne de pui Este satioasa si iti va tine de foame multa vreme. In plus, carnea slaba, cum este cea de pui, te ajuta sa stabilizezi nivelul glicemiei din organism. De obicei, cand ti-e foame, tanjesti dupa carbohidrati si dulciuri, iar mancandu-le iti cresti sansele de a te…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- 1. Regula celor doua - Asigura-te ca farfuria ta contine intotdeauna doua tipuri de mancare: carne si garnitura, garnitura si salata, peste si legume. Acest tip de aranjament te va ajuta sa mananci mai constient. 2. Regula farfuriei fara fund - Conform cercetarilor, oamenii au tendinta sa…