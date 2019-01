Cele 10 actiuni castigatoare ale anului 2018: Dividendele au salvat piata

Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scrie Agerpres. Toată scăderea a fost consemnată în decembrie, după ce Guvernul a anunţat noile…

- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scrie Agerpres. Toată scăderea a fost consemnată în decembrie, după ce Guvernul a anunţat noile…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis au confiscat 4.670 de articole pirotehnice in urma unei actiuni punctuale desfașurate pe raza municipiului Lugoj. In cadrul acestei acțiuni, jandarmii au depistat doua persoane care ofereau spre vanzare, in Piața agroalimentara Timișul, …

- La jumatatea zilei, indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu 8,6%, piata de capital pierzand in cateva ore tot ce a acumulat de-a lungul acestui an, pe fondul masurilor fiscale anuntate de Guvern. Bursa de Valori Bucuresti anunta, intr-un comunicat, ca a luat nota de efectele…

- Companii ZF Live. Vlad Ardeleanu, CEO al Superbet: Pastram ritmul de crestere si in 2019 si vrem sa iesim in afara granitelor mai puternic Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 00:07 1 Superbet, cea mai mare agentie de pariuri din Romania, inregis­trea­za in…

- Burse - Fonduri mutuale Lovitura de teatru: Romgaz convoaca actionarii sa voteze un dividend suplimentar de 1,86 lei pe actiune. In urma cu o saptamana compania anunta un dividend de 1,3 lei Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 15:17 0 Romgaz (SNG), unul dintre cei mai mari producatori…

- Furnizorul de electicitate și gaz Engie acuza Petrom și Romgaz de scumpirea gazelor. Din cauza ca au limitat cantitatea de gaze livrata pe piata, pretul a crescut, iar furnizorii trebuie sa importe mai mult gaz din Rusia. Eric Stab, directorul general al Engie Romania, a explicat ca prețul gazelor pe…

- Cei doi producatori romani de gaze, Petrom si Romgaz, au limitat cantitatea de gaze livrata pe piata, astfel ca pretul a crescut, iar furnizorii trebuie sa importe mai mult gaz din Rusia, care este si mai scump, a declarat, marti, directorul general al Engie Romania, Eric Stab.