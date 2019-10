Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece persoane au murit intr-un incendiu la o fabrica de bunuri de consum, in estul Chinei, au anuntat luni autoritatile din comitatul Ninghai pe retele de socializare, precizand ca sinistrul a avut loc duminica in provincia Zhejiang, relateaza AFP.

- Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP,

- O serie de atacuri cu bomba asupra mai multor restaurante si piete publice au avut loc luni in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, soldate cu ranirea a cel putin 34 de persoane, au anuntat oficiali afgani, in conditiile in care Afganistanul

- Cel puțin 28 de persoane, in principal femei și copii, au fost ucise miercuri, 31 iulie dimineața, in vestul Afganistanului, cand un autobuz ce circula pe traseul sau normal a fost aruncat in aer de o bomba plasata in imediata apropiere a drumului de catre talibani. Autobuzul circula intre Kandahar…

