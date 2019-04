Stiri pe aceeasi tema

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin doi civili au fost ucisi marti seara, iar opt au fost raniti, intr-un atac cu rachete asupra capitalei Tripoli, tinta ofensivei declansate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, potrivit informatiilor furnizate de serviciul de urgenta libian, citate de Reuters si AFP potrivit Agerpres.…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica in Yemen in urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Youssef al-Hadrii, purtator de cuvant al Ministerului Sanatații,…

- Zona de dezescaladare din provincia Idlib, situata in nord-vestul Siriei, a devenit teatrul unor lupte intense intre trupele loiale regimului Bashar al-Assad si combatantii rebeli. Cinci civili, intre care doi copii, au fost ucisi marti la Khan Shaykhun, un oras vizat acum doi ani de un atac chimic…

- Cel putin 15 persoane, inclusiv zece civili, au fost ucise in urma unui dublu atentat produs in orasul Idlib, situat in nord-vestul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).Conform bilantului preliminar, cel putin 15 persoane au fost ucise, iar alte zeci…

- Un numar de 70 de civili au fost ucisi sau raniti in total marti in estul Siriei in cursul unui atac aerian al fortelor aflate sub comanda SUA, a relatat televiziunea de stat siriana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, loviturile aeriene au vizat o tabara pentru persoane stramutate in…

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press, citat de mediafax.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise in violente in ultima saptamana, in Venezuela, dintre care 26 de persoane au fost ucise in tiruri ale fortelor proguvernamentale, a anuntat marti un purtator de cuvant al Inaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR), relateaza Reuters, relateaza…