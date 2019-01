Stiri pe aceeasi tema

- Deflagrația a avut loc în centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Presa franceza anunța ca cel putin 20 de persoane au fost ranite. În urma exploziei s-a declansat un incendiu, iar opt masini au fost incendiate. Explozia…

- Cel putin 13 elevi au fost raniti dupa ce o petarda a explodat luni dupa-amiaza intr-o scoala din sud-vestul Germaniei. Incidentul a avut loc intr-o scoala din oraselul Muhlacker, situat in apropiere...

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in oraselul Bottrop, situat in nord-vestul Germaniei, relateaza postul N-TV si publicatia Westfalenpost.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ aflat sub influenta alcoolului a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, in capitala Germaniei, Berlin, au anuntat autoritatile regionale, citate de agentia DPA si de site-urile de stiri T-Online.de si Web.de, transmite…

- Site-ul guvernului de la Budapesta a publicat o inregistrare de la o reuniune cu usile inchise a Conferintei Permanente Ungare, unde Viktor Orban s-a referit si la relatiile din cadrul Uniunii Europene. Potrivit MTI, premierul a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei…

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce doua autobuze au intrat in coliziune frontala joi dupa-amiaza in centrul Germaniei, informeaza site-ul BR24.de.

- UPDATE – ora 12:04 Cel putin unsprezece persoane au fost ranite intr-un incident armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un bar din sudul statului american California, au anuntat serviciile de pompieri si politia, informeaza joi France Presse. Incidentul a avut loc la ‘Borderline Bar…

- O serie de atentate cu explozivi s-a soldat duminica, la Bagdad, cu sase morti, dintre care cinci civili, si circa 20 de raniti, informeaza AFP, citand surse din politie si serviciile medicale, scrie realitatea.net.