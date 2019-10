Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte zece au fost ranite, intr-un incident violent care a avut loc la o institutie de invatamant din localitatea Kuopio, situata in estul Finalndei, marti, a transmis politia locala, citata de Reuters.

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte zece sunt ranite in urma unui incident armat produs marti intr-o unitate de invatamant din Finlanda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița e in Serbia/…

- Un atac armat deosebit de violent a avut loc marți, in jurul pranzului, intr-un mall din orașul finlandez Koupio. Un om a fost ucis, iar noua persoane au fost ranite in timpul acestui atac, a transmis Helsinki Times. Poliția l-a reținut pe cel care a deschis focul. Pentru capturarea lui a fost nevoie,…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata si 450 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 produs marti in partea pakistaneza a provinciei Kashmir, au anuntat miercuri autoritatile locale adaugand ca operatiunile de salvare sunt in plina desfasurare, iar nivelul de panica in randul…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte cinci au fost ranite joi seara intr-un incident cu arme de foc pe o strada din Washington D.C., nu departe de Casa Alba, transmit vineri Reuters si EFE, citand...

- O persoana a fost împușcata mortal, iar alte cinci au fost ranite, în urma unui incident armat care s-a produs în cursul nopții de joi spre vineri în capitala SUA, Washington, D.C., într-un cartier aflat la aproximativ 2-3 kilometri de Casa Alba, a anunțat poliția, scrie…

- Panica pe un stadion din statul american Alabama, unde cel putin zece adolescenti au fost raniti intr-un atac armat. Potrivit datelor preliminare, victimele au fost transportate la spital, iar cinci sunt in stare critica. Politia americana sustine ca doua persoane au fost retinute.

- Un instructor auto si un elev de-al sau, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului "Scoala", au fost raniti in urma unui accident rutier produs, miercuri, pe Bulevardul Victoriei din municipiul Dorohoi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani,…