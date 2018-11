Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte opt au fost ranite marti dupa ce un tren de navetisti al companiei Rodalies Catalunya a deraiat în localitatea Vacarisses, în apropiere de Barcelona.

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si cinci au fost date date disparute duminica, dupa o alunecare de teren provocata de ploi torentiale in nordul Columbiei, a anuntat departamentul de pompieri, potrivit Xinhua preluata de Agerpres. Precipitatiile cazute la primele ore ale diminetii…

- Reprezentanții guvernului Ugandei au declarat vineri, pentru agenția Reuters, ca cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața din cauza unei alunecari de teren, produsa de ploile abundente din ultima perioada.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale in Uganda, au indicat joi echipele de salvare care au intervenit la fata locului, citate de...

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant relateaza AFP preluata de Agerpres. Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea…

- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6.7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC. Cutremurul a avut loc la adancimea de 39 de kilometri, in zona orasului…