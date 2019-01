Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica antiterorism investigheaza atacul cu cutitul din statia feroviara Victoria din Manchester in cadrul caruia trei persoane, printre care si un politist, au fost ranite in seara de Revelion, a ...

- Poliția antiterorista britanica ancheteaza incidentului de la Manchester, in urma caruia cel puțin trei persoane au fost injunghiate de un individ in stația Victoria din Manchester, in noaptea de Revelion, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Citește și: Victor Ponta lanseaza acuzații…

- Trei persoane au fost ranite luni seara in statia feroviara Victoria din Manchester, dupa ce au fost atacate de un barbat inarmat cu un cutit. Potrivit Press Association, care citeaza un martor, atacatorul a strigat "Allah" dupa ce i-a atacat pe trecatori, scrie Agerpres.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 3 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne Christophe Castaner, citat de Le Figaro si Le Parisien.

- Cel putin o persoana a murit vineri, dupa ce un indivit a intrat cu autovehiculul intr-un mall din orasul Melbourne, iar apoi a injunghiat mai multe persoane aflate in cladire, a informat Politia din statul australian Victoria, relateaza The Guardian.