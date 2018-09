Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au disparut duminica in insula greaca Evia, in urma vanturilor puternice si inundatiilor provocate de un puternic ciclon mediteranean care a afectat deja mai multe parti ale Greciei, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Mai multi activisti de pe insula greceasca Skiathos au initiat o campanie pentru a opri turistii sa duca acasa pietre de pe plaja in semn de amintire, sfatuindu-i sa faca mai bine o fotografie, informeaza marti Reuters. Pietrele albe si rotunde s-au format din stancile aflate in vecinatatea…

- Cel putin zece persoane au murit dupa o noua serie de cutremure, dintre care unul cu magnitudinea 6,9, care s-a produs in insula indoneziana Lombok, la doar doua saptamani dupa ce doua seisme foarte puternice au afectat insula. Un cutremur de 6,3 magnitudine s-a produs in zona duminica. 12 ore mai tarziu,…

- Circa 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, in apropiere de Atena, in urma unor incendii violente izbucnite duminica, la mai putin de o luna de la cele mai distrugatoare incendii de padure din istoria Greciei, care au provocat moartea a cel putin 90 de persoane, potrivit AFP citat de Agerpres.ro.…

- Peste 70.000 de persoane au ramas fara domiciliu si dorm in adaposturi improvizate ducand lipsa de hrana, apa potabila si medicamente, la trei zile dupa seismul catastrofal care a zguduit insula indoneziana Lombok, au anuntat miercuri autoritatile, citate de AFP. Cutremurul cu magnitudinea…

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali, relateaza AFP.

- In urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitaliei Greciei, Atena, au murit cel putin 50 de persoane si alte peste 100 au fost ranite, informeaza presa internationala. Potrivit site-ului postului Al Jazeera, corpurile neinsufletite a alte 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata…