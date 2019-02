Cel puţin trei morţi şi zeci de dispăruţi după prăbuşirea unei mine de aur în Indonezia Cel putin trei persoane au murit si zeci de persoane au fost date disparute miercuri dupa prabusirea cu o zi inainte a unei mine de aur ilegale in Indonezia, au anuntat autoritatile, relateaza AFP. Echipele de salvare se aflau la locul accidentului produs in regiunea Bolaang Mongondow, in nordul arhipelagului Celebes, unde prabusirea minei a provocat o alunecare de teren. Trei persoane au fost gasite moarte si 14 au fost scoase in viata de sub daramaturi miercuri dimineata, potrivit responsabililor echipelor de ajutor. 'Zeci de oameni se aflau in cautare de aur in acest sit cand grinzile s-au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

