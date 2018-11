Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au cazut miercuri in aceasta zona, potrivit serviciilor de urgenta locale citate vineri de EFE. "Potrivit datelor preliminarii, ca rezultat al inundatiilor, in…

- Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat in urma unui torent produs in Iordania, in zona Marii Moarte, dupa ploi abundente, anunta autoritatile, citate de agenția de știri Reuters.Potrivit Serviciului iordanian de protectie civila, torentul a lovit zeci de turisti,…

- Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte o suta au suferit arsuri serioase dupa ce o autocisterna a intrat sambata in coliziune cu un alt vehicul in Republica Democratica Congo, informeaza agentia Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 43 au fost ranite dupa ce un individ a intrat deliberat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in orasul chinez Hengyang, informeaza BBC News online.

- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite si cel putin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6,7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agentia de presa locala NHK si agentia BBC.

- Cel putin 67 de persoane au murit, in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, potrivit oficialilor, care au avertizat ca numarul deceselor ar putea sa creasca, informeaza site-ul postului Al Jazeera.