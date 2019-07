Alunecarile de teren au ingropat cinci case in satul Satyavati, din districtul Gulmi, a declarat inspectorul de politie Rabindra Khadka.



"Am recuperat sase cadavre. Sase persoane inca lipsesc", a precizat el pentru DPA, adaugand ca satul s-a confruntat cu ploi abundente in noaptea de luni spre marti.



Cel putin 90 de persoane si-au pierdut viata si alte 29 sunt date disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren care au lovit Nepalul saptamana trecuta. De asemenea, circa 11.000 de persoane au fost stramutate din cauza intemperiilor.



Regiunile estice si centrale…