- Cel putin 20 migranti, printre care si copii, au murit dupa ce camionul in care se aflau s-a rasturnat, duminica, in vestul Turciei, in provincia Izmir, a anuntat agentia Anadolu, citata de...

- Potrivit imaginilor prezentate de Anadolu, camionul s-a prabusit de pe o autostrada intr-un canal de irigatie, dupa ce a trecut de trecut prin parapet, scrie news.ro. Potrivit agentiei private Demiroren, numarul mortilor se ridica la 18, fiind inregistrati si multi raniti. Citeste si Turcia…

- Inundatii puternice au afectat regiunea Mandailing Natal din Sumatra de Nord, dupa ploi torentiale, fiind distruse peste 20 de case. Seful politiei din Mandailing Natal, Irsan Sinuhaji, a declarat, pentru Reuters, ca echipele de salvare cauta posibile alte victime. “Guvernatorul regiunii…

- Cel putin 11 copii au murit, iar unul este disparut in urma inundatiilor produse in nordul provinciei indoneziene Sumatra, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Inundatiile au afectat aproximativ 20 de imobile, inclusiv o scoala islamica, in zona Mandailing…

- Pe langa cele opt persoane decedate, inca doi oameni au fost internati in spital si se afla in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Departamentul de Pompieri din Chicago, Larry Merrit. TRAGEDIE URIASA! Accident rutier soldat cu 15 MORTI. Guvernul a decretat o zi de DOLIU NATIONAL…

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica în urma unui incendiu izbucnit într-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali.

- Incendii uriase in California s-au soldat cu cel putin sapte morti de joi, iar 12.000 de pompieri luptau luni in continuare cu mai multe sinistre care, alimentate de seceta, au devorat mii de hectare, relateaza AFP.”Am locuit aici toata viata mea si nu am vazut un foc care sa provoace atat…