Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite si sute au fost evacuate luni in Siberia in urma unor explozii provocate de un incendiu la un depozit de munitii al armatei ruse, au anuntat autoritatile locale, scrie agerpres.ro.

- Șapte persoane au fost ranit și câteva sute evacuate luni dupa exploziile provocate de un incendiu la un depozit de muniții militare în Siberia, au anunțat luni autoritațile locale, citate de AFP.Exploziile, provocate de un incendiu de origine necunoscuta, au avut loc în depozitul…

- Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unei explozii produse luni la un depozit de armament din Rusia, afirma surse citate de MEDIAFAX.Explozia s-a produs la un depozit de armament situat in apropierea orasului Acinsk, in regiunea Krasnoiarsk, situata in centrul Rusiei. Deflagratia…

- Patru persoane au fost evacuate dintr-o cizmarie din municipiul Suceava care a luat foc. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, incendiu a izbucnit la o cizmarie de pe str. Ana Ipotescu, din apropierea stației de autobuze „la banca”. In incendiu au ars materiale din interiorul…

- Un incendiu s-a produs, luni, intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui imobil din municipiul Giurgiu, 12 persoane fiind evacuate din cauza fumului dens. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, doua fiind transportate la spital.

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii.Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost evacuate…

- Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate într-un vehicul utilitar a explodat miercuri în centrul orașului Gela, în urma deflagrației fiind ranite cel puțin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind în stare grava, informeaza agenția de știri ANSA, potrivit Mediafax.Vehiculul…

- Un incendiu a izbucnit vineri seara la un apartament dintr un bloc de nefamilisti din municipiul Ramnicu Sarat, 28 de persoane fiind evacuate, informeaza Agerpres.ro28 de locatari au fost evacuati si o persoana a suferit un atac de panica dupa ce un apartament a luat foc, inundand intreg blocul cu fum,…