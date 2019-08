Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ranite in urma unor violente intre cetateni romani produse pe fondul unei dispute familiale intr-un bloc de locuinte din sud-vestul Germaniei, informeaza site-ul de stiri PZ-news.de. Violentele, in cursul carora au fost folosite cutite, au avut loc in noaptea de joi…

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, sambata, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o cladire in orașul Bruchsal din apropiere de Stuttgart. Autoritațile locale au transmis ca trei persoane și-au pierdut viața, dupa ce avionul s-a prabușit peste un magazin de bricolaj in orașul…

- Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra. Cel puțin o persoana a decedat, a declarat un purtator de cuvant al politiei. Elicopterul s-a prabusit in apropierea satului Dehmke la putin timp dupa miezul zilei (10.00 GMT), a transmis ziarul…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 75 au fost ranite in imbulzeala creata pe un stadion din orașul Antananarivo din Madagascar, unde a fost organizata o parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Independenței, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters. Richard Rakotonirina, ministrul Apararii…

- Trei femei si patru barbati aflati la o petrecere de nunta in landul nordic Mecklenburg-Pomerania de Vest au fost grav raniti in urma prabusirii unei crengi dintr-un copac, in timp ce un alt barbat a suferit leziuni minore. De asemenea, un copac dat jos de o rafala de vant s-a prabusit peste oaspetii…

- Cel putin 25 de persoane, inclusiv 21 de copii, au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar cu turisti si o masina, in landul Turingia, situat in partea de est a Germaniei, potrivit ziarului Thueringer Allgemeine, care a citat surse din politie.

- Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea pierderilor cauzate de razboi la cel putin 290 miliarde de euro (328 de miliarde de dolari).Atena anuntase la sfarsitul lui aprilie ca va trimite o nota verbala, considerata mai putin formala decat corespondenta diplomatica scrisa…