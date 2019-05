Cel puţin şapte persoane au murit în India în urma ciclonului tropical Fani Cel putin sapte persoane au murit în urma celui mai puternic ciclon tropical produs în India în ultimii 20 de ani, care a lovit cu vânturi puternice si ploi torentiale coasta de est a tarii, potrivit CNN citat de Mediafax.



Ciclonul tropical Fan, echivalentul unui uragan de categoria 4, care s-a produs vineri lânga orasul Puri din statul Odisha, a adus vânturi sustinute de pâna la 240 de kilometri pe ora. Furtuna este de asteptat sa slabeasca în timp ce se muta spre Kolkata, unul dintre cele mai populare orase ale Indiei, si Bangladesh.



