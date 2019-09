Cel puţin şapte morţi după răsturnarea unei ambarcaţiuni turistice în India Accidentul a avut loc duminica la pranz pe raul Godavari, in apropierea satului Kacchuluru, din districtul Godavari de Est, si a implicat o ambarcatiune la bordul careia se aflau 60 de turisti interni, a indicat seful politiei Adnan Naeem Asmi, citat de DPA, adaugand ca operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare. Potrivit relatarilor, persoanele aflate la bord plecasera intr-o excursie la dealurile Papikondalu, din apropierea raului Godavari. Pe moment nu este clar cum s-a intamplat accidentul, daca ambarcatiunea a fost lovita de vanturi puternice si de curenti sau s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac sinucigas a avut loc joi in centrul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficialii guvernamentali. Explozia a avut loc intr-o zona din apropierea ambasadelor si a institutiilor guvernamentale . Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul…

- Patru persoane au murit, una a fost ranita, iar o alta este data disparuta, dupa ce un elicopter s-a prabușit în nordul Norvegiei, au spus sevriciile locale de urgența, relateaza AFP. ”Elicopterul care s-a prabușit în sud-estul Altei (nordul extrem) aparține companiei Helitrans…

- Cel puțin 12 persoane au murit și alte 58 au fost ranite in urma unor explozii produse sambata la o fabrica de chimicale din statul Maharashtra, situat in vestul Indiei, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters.„Sunt aproximativ 37 de raniți internați, iar alți 12 pacienți au fost transferați”,…

- Ciocnirea intre mai multe masini luni la Cairo, soldata cu cel putin 20 de morti, a fost un act 'terorist', a declarat presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, citat de AFP potrivit Agerpres. Al-Sissi a prezentat pe retelele de socializare condoleantele sale 'poporului egiptean si familiilor…

- Cel putin 12 persoane au murit in orasul pakistanez Karachi in urma inundatiilor produse in sezonul musonic, afirma surse medicale, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele mai multe decese s-au produs prin electrocutare, in conditiile prabusirii stalpilor liniilor de inalta…

- Cauza prabusirii cladirii din sudul Mumbaiului nu este cunoscuta deocamdata. Cladirea prabusita in Mumbai avea o vechime de 100 de ani. Inundatiile recente ar fi putut contribui la acest incident. Se estimeaza ca astfel de dezastre duc la moartea a aproximativ 2000 de persoane in fiecare…

- La un moment dat, autobuzul cu cei 50 de oameni s-a rasturnat si a cazut de pe autostrada intr-un viaduct. Dupa toate aparentele, soferul autobuzului ar fi adormit la volan, iar ulterior s-ar fi lovit de un divizor de pe sosea si s-ar fi rasturnat intr-o groapa strajuita de doua pasaje aeriene pe…

- Patru tineri au scapat cu viata dintr-un accident rutier care putea avea repercusiuni mult mai grave, petrecut la Putna. Masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani a fost scapata de sub control din cauza vitezei neadaptate intr-o curba, intrand intr-un sant si rasturnandu-se. Accidentul s-a ...