- Desi in jur de 100 de luptatori rusi recrutati de o organizatie privata cu legaturi cu Kremlinul au murit intr-o lupta cu coalitia condusa de americani in regiunea siriana Deir Ezzor, in multe cazuri data mortii mentionata pe certificatele de deces este decalata cu cateva saptamani. Reuters a reusit…

- Cel putin 24 de militanti islamisti au fost ucisi joi in urma unui raid aerian efectuat de armata Statelor Unite in centrul Somaliei, in apropierea orasului Shebeeley, au anuntat oficialii locali si reprezentantii armatei americane, citati de Reuters.

- Patru militari americani au fost ucisi, iar alti trei au fost raniti miercuri, la Manbij, in nordul Siriei, a anuntat un oficial american, relateaza Reuters, intr-un atentat contra coalitiei antijihadiste conduse de Washington, soldat potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) cu…

- Cel puțin 15 militanți islamiști au fost uciși in sud-vestul Nigeriei, in urma mai multor raiduri aeriene și terestre coordonate de Franța și Nigeria, au transmis duminica reprezentanții Ministerului Apararii din Franța, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Operațiunea a avut loc in data de…

- Un atac armat a avut loc vineri dimineața supra consulatului Chinei din Karachi, in urma caruia cel puțin doi polițiști și-au pierdut viața. Potrivit televiziunii locale Geo, preluate de aceeasi agentie, in urma atacului a fost ucis un atentator si a fost recuperata o „vesta de sinucigas”, scrie Agerpres…

- Cel putin 50 de persoane au fost ucise, iar alte 70 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunti din capitala afgana Kabul, a informat marti Ministerul de Sanatate, relateaza site-ul agentiei Reuters.